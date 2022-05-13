Шольц - Путіну: В Україні немає нацистів при владі

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій першої половини 13 травня.

На цій сторінці DW стежить за подіями другої половини п'ятниці, 13 травня.

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Росія висилає десятьох співробітників посольства Румунії та одного представника відомства Болгарії в Москві у відповідь на ухвалені раніше аналогічні рішення Бухареста та Софії, заявили у п'ятницю в російському зовнішньополітичному відомстві.

Зазначається, що послу Румунії у РФ Крістіану Істрате "було вручено ноту про оголошення persona non grata десятьох співробітників посольства Румунії в Москві". Також нота про оголошення persona non grata співробітника посольства Болгарії була вручена послу Болгарії в РФ Атанасу Кристіну.

Шольц поговорив із Путіним про Україну

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц телефоном вказав Володимиру Путіну на відповідальність Росії за перебої в глобальному постачанні продовольства. Про це йдеться у Twitter Шольца. Він закликав президента РФ до припинення вогню та назвав хибним твердження, що в Україні "правлять нацисти". Німецький лідер рішуче відкинув звинувачення Кремля у тому, що нацизм поширений в України, уточнив офіційний речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit).

Ініціатором дзвінка була німецька сторона, вказує сайт Кремля. Розмова тривала 75 хвилин.

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