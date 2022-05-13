Шольц - Путіну: В Україні немає нацистів при владі

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій першої половини 13 травня.
На цій сторінці DW стежить за подіями другої половини п'ятниці, 13 травня.
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Росія висилає десятьох співробітників посольства Румунії та одного представника відомства Болгарії в Москві у відповідь на ухвалені раніше аналогічні рішення Бухареста та Софії, заявили у п'ятницю в російському зовнішньополітичному відомстві.
Зазначається, що послу Румунії у РФ Крістіану Істрате "було вручено ноту про оголошення persona non grata десятьох співробітників посольства Румунії в Москві". Також нота про оголошення persona non grata співробітника посольства Болгарії була вручена послу Болгарії в РФ Атанасу Кристіну.
Шольц поговорив із Путіним про Україну
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц телефоном вказав Володимиру Путіну на відповідальність Росії за перебої в глобальному постачанні продовольства. Про це йдеться у Twitter Шольца. Він закликав президента РФ до припинення вогню та назвав хибним твердження, що в Україні "правлять нацисти". Німецький лідер рішуче відкинув звинувачення Кремля у тому, що нацизм поширений в України, уточнив офіційний речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit).
Ініціатором дзвінка була німецька сторона, вказує сайт Кремля. Розмова тривала 75 хвилин.
Читайте також: Коментар: Підтримка України - канцлер Шольц більше не зволікатиме
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"Путіна - до суду": антивоєнні акції в містах Німеччини 8 травня
У Берліні обмежили демонстрацію українських і російських прапорів
Проукраїнські демонстранти в Берліні розгорнули величезний прапор України перед меморіалом радянським воїнам у районі Тіргартен. Напередодні місцева влада Берліна заборонила демонструвати у 15 меморіальних місцях російські прапори та будь-яку символіку, яка прославляє війну. Але водночас обмежили використання українських прапорів.
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"Путіна - до суду": антивоєнні акції в містах Німеччини 8 травня
Поліція згорнула стяг України
Берлінська поліція вимагала згорнути прапор України. Поліцейським здалося, що активісти роблять це надто повільно. Поліцейські самі згорнули жовто-синій стяг, передає кореспондент DW з місця подій.
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"Путіна - до суду": антивоєнні акції в містах Німеччини 8 травня
Посол України поклав вінок до меморіалу радянських воїнів у Берліні
Посол України в Німеччині Андрій Мельник поклав вінок до меморіалу загиблих радянських воїнів у берлінському Тіргартені. Там зібралися як проукраїнські, так і проросійські жителі міста. Одні скандували: "Мельник, йди!", інші перебивали їх українськими піснями, повідомляє агентство dpa. Багато хто з присутніх був одягнений у жовто-сині барви.
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"Путіна - до суду": антивоєнні акції в містах Німеччини 8 травня
Покладання квітів у Берліні
Покласти квіти до меморіалу в Берліні прийшли не тільки дипломати, а й інші охочі.
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"Путіна - до суду": антивоєнні акції в містах Німеччини 8 травня
Велика хода проти війни в Мюнхені
Проукраїнські активісти в Мюнхені влаштували велику ходу проти російської війни в Україні.
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"Путіна - до суду": антивоєнні акції в містах Німеччини 8 травня
Свиню "до Гааги!"
Активіст у Мюнхені тримає в руках плакат із зображенням свині та словами "до Гааги!"
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"Путіна - до суду": антивоєнні акції в містах Німеччини 8 травня
"Путіна - до суду"
Активістка в Мюнхені тримає в руках опудало, яке зображує президента РФ Володимира Путіна у робі в'язня. Вона вимагає віддати Путіна під суд у Гаазі.
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"Путіна - до суду": антивоєнні акції в містах Німеччини 8 травня
Проросійська акція в Кельні
У Кельні 8 травня організували автопробіг під російськими прапорами. Організатори заявляли напередодні про тисячу учасників.
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"Путіна - до суду": антивоєнні акції в містах Німеччини 8 травня
Проукраїнська акція в Кельні
Проукраїнські активісти в Кельні вийшли з прапорами України та плакатами. Вони провели демонстрацію під час старту проросійського автопробігу. Пізніше в Кельні відбулася масштабна проукраїнська "Хода націй".
Автор: Аніта Вінкельмаєр