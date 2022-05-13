Шольц дорікнув Путіну "відсутністю реалізму"

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій першої половини 13 травня.

На цій сторінці DW стежить за подіями другої половини п'ятниці, 13 травня.

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Після телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним у п'ятницю канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) дорікнув російському лідеру у "відсутності реалізму". "Зрозуміло, що там досі не збагнули, що тільки одна річ зробить мир можливим... тільки якщо буде досягнуто розуміння, домовленості, мирної угоди між Україною та Росією, яка не є миром диктату", - заявив глава німецького уряду, виступаючи на передвиборчому мітингу СДПН у Кельні. Путін має зрозуміти, що йому не вдасться силоміць захопити частину України. Тож Захід продовжить свою санкційну політику, пообіцяв канцлер. "Путін шкодить Росії", - підкреслив Шольц, вказавши на технологічну ізоляцію РФ в результаті санкцій.

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Державна міністерка ФРН з питань культури та ЗМІ Клаудія Рот (Claudia Roth) застерігає від бойкоту російських культурних цінностей на знак протесту проти агресивної війни проти України. Вона вважає "абсурдним", коли російську літературу прибирають з вітрин книгарень, а в деяких концертних залах не виконують більше музику Чайковського. "Ми не повинні бойкотувати культуру, навпаки, ми повинні підтримувати голоси російської та білоруської культури, які мають явно негативне відношення до путінського режиму", - заявила вона в ефірі медіакомпанії SWR.

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Українські правоохоронці підозрюють 41 російського військовослужбовця у скоєнні воєнних злочинів в Україні, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова в ефірі українського телемарафону. "Всі йдуть за статтею 438 Кримінального кодексу про воєнні злочини, але різні види злочинів. Це і бомбардування цивільної інфраструктури, і вбивство цивільних, і зґвалтування, і мародерство", - цитує генпрокурорку агенція "Інтерфакс-Україна".

Венедіктова нагадала, що Солом'янський суд Києва суд в п'ятницю розпочав розгляд справи за обвинуваченням російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна у вбивстві мирного жителя Сумської області. Незабаром, за її словами, будуть призначені слухання ще щодо двох військовослужбовців РФ.

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Велика сімка та Євросоюз готові допомогти з експортом зерна Україні, яка стала жертвою російської агресії. "Нам потрібне зерно на світовому ринку, а Україні потрібні елеватори для майбутнього врожаю", - заявив міністр сільського господарства ФРН Джем Оздемір (Cem Özdemir) на зустрічі міністрів сільського господарства країн G7 у Штутгарті. Війна в Україні має "серйозні наслідки для глобальної продовольчої безпеки", додав Оздемір. На його думку, Москва не лише хоче "усунути конкурента" на ринку зерна, а й веде "економічну війну", мета якої - "привласнити" майно фермерів.

В Україні запасі бензину на п'ять днів

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Перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко на засіданні уряду повідомила, що в Україні запасів бензину - "на п'ять днів, дизеля - на три дні, тоді як за нормальної роботи операторів ці запаси мають становити 15 днів мінімум". Нині мережі автозаправних станцій, за словами Свириденко, законтрактували необхідний обсяг імпортного пального на травень. "Очікується споживання 300 тисяч тонн дизеля та 120 тисяч тонн бензинів. Тепер головне питання - у логістиці: вчасно завезти весь обсяг в Україну" , - сказала вона.

Водночас Свириденко зазначила, що деякі заправні станції встановлюють ціни вищі, ніж встановлений державою максимум. "Це 60-70 гривень за літр. Це, на наш погляд, спекуляція. Ми розцінюємо такі дії як мародерство", - наголосила вона.

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Кабінет міністрів України передає 172 заправки компанії Glusco в управління державній компанії НАК "Нафтогаз", повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в п’ятницю. За словами глави уряду, це рішення допоможе подолати дефіцит пального в країні. "Ми маємо рішення суду, яке передбачає передачу відповідного майна державі. Ми його виконуємо. Позиція тут чітка: активи Росії та пов'язаних із нею компаній в Україні мають перейти нашій державі та працюватимуть на благо нашої країни та всіх українців", - підсумував він.

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Влада Харкова з 16 травня відновлює роботу наземного громадського транспорту, який курсуватиме із 7:00 до 19:00, повідомив мер міста Ігор Терехов. "Ми запустимо чотири трамвайні маршрути та вісім тролейбусних. Паралельно ми відновлюватимемо електролінії та тягові підстанції і з часом збільшимо кількість маршрутів", - написав він у Telegram. Також, за словами Терехова, в місті запустять 25 автобусних маршрутів, завдяки яким із будь-якої точки Харкова можна буде дістатися туди, куди потрібно. Перші два тижні проїзд комунальним громадським транспортом буде безкоштовним, наголосив мер міста.

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Майже 170 тисяч жителів, які залишилися у окупованому Маріуполі, потерпають від голоду, оскільки у місті катастрофічно не вистачає харчів. Про це повідомила у п'ятницю уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"За два місяці блокади рашисти не допустили в Маріуполь жоден гуманітарний конвой з продовольством від України або міжнародних організацій. Такі дії РФ є геноцидом українського народу відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду", - написала вона у Facebook.

В Україні запустили сайт "Окупант" про військовополонених РФ

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Рада нацбезпеки та оборони України запустила сайт "Окупант", який в оперативному режимі надає інформацію про військовополонених збройних сил РФ на території України. Про це у Telegram повідомляє центр протидії дезінформації при РНБО.

Зазначається, що порталом зможуть користуватися громадяни Росії, зокрема родини солдат або їх знайомі, для отримання інформації про стан та місце перебування полонених. "За допомогою сервісів порталу родичі російських військовополонених матимуть змогу зв'язатися з представниками міністерства оборони України", - йдеться у повідомленні.

Остін поспілкувався з Шойгу уперше з початку війни

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Уперше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну міністр оборони США Ллойд Остін поговорив з главою міноборони РФ Сергієм Шойгу. "Остін закликав до негайного припинення вогню в Україні і наголосив на важливості збереження каналів зв'язку", - йдеться у заяві Пентагону в п'ятницю. Зазначається, що востаннє міністри оборони США та РФ говорили 18 лютого.

Своєю чергою міноборони РФ підтвердило факт розмови, зазначивши, що було "обговорено актуальні питання міжнародної безпеки, включаючи ситуацію в Україні". У відомстві також заявили, що розмова відбулася з ініціативи американської сторони.

ЄС посилює підтримку жертв сексуального насильства в Україні

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Єврокомісія виділяє 1,5 мільйона євро на спецпроєкт для надання послуг із сексуального та репродуктивного здоров'я жінкам і дівчатам в Україні, повідомляє Telegram ЄК. Фінансування спрямують на придбання предметів першої необхідності та обладнання, включаючи набори невідкладної допомоги для вагітних жінок. Крім того, буде створено два мобільні медичні пункти екстреної акушерської допомоги та допомоги новонародженим.

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Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні надійшло 1112 звернень про безвісти зниклих дітей, повідомила уповноважена президента України з прав дітей та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук на брифінгу у Медіацентрі "Україна" у Києві. При цьому вона зазначила, що серед дітей, які перебувають у розшуку, знайшли двох мертвих.

Крім того, за словами Герасимчук, нині близько 2500 дітей було викрадено Росією. "Частково ми знаємо, хто ці діти та де вони знаходяться. Частково ведуться пошукові дії, залучаються різні міжнародні організації, в тому числі Червоних хрест", - сказала Герасимчук.

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Європейський Союз виділяє Україні додаткову військову допомогу на суму півмільярда євро, заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель. "Новий імпульс для військової підтримки. На РФ буде посилено тиск шляхом економічних санкцій, посилення міжнародної ізоляції Росії та протидії дезінформації", - сказав Боррель на зустрічі глав МЗС країн "Великої сімки".

Допомога, за його словами, буде направлена на постачання Україні важких озброєнь, зокрема танків та артилерії. З урахуванням цих коштів, загальний обсяг допомоги ЄС Україні досягне двох мільярдів євро. Також глава європейської дипломатії висловив упевненість у тому, що найближчими днями ЄС погодить ембарго на імпорт російської нафти.

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Троє експрезидентів України - Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко - звернулися до ЄС, США, Канади, Китаю, Туреччини та ООН, закликавши світ допомогти врятувати українців із "Азовсталі" в Маріуполі. Відповідний лист опублікував Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

"Просимо усіма наявними дипломатичними ресурсами допомогти українській владі врятувати життя цивільних і військових українців, яких на території заводу "Азовсталь" Росія за наказом Путіна намагається знищити варварськими методами", - йдеться в листі.

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До Києва із заходу України щодня залізницею повертаються близько 11 тисяч осіб, повідомив голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін. "Найбільше наразі людей їде із заходу до Києва. Майже всі ці рейси заповнені на 95 відсотків і більше. Щодня до Києва повертаються лише залізницею щонайменше 11 тисяч осіб", - цитує Камишіна агенція "Інтерфакс-Україна".

Також він зазначив, що за час евакуаційної програми УЗ перевезла 3,8 мільйона пасажирів зі сходу, півдня та центру України на захід та 600 тисяч із заходу до сусідніх країн. При чому із Європи, за даними Камишіна, в період з 1 до 11 травня вже повернулися щонайменше 10 тисяч людей.

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Міністерство закордонних справ РФ рекомендувало своїм громадянам утриматися від поїздок до Великобританії через труднощі з отриманням віз росіянами. "Зважаючи на вкрай недружній курс Великобританії щодо нашої країни, щоб уникнути фінансових втрат та інших можливих проблем, рекомендуємо російським громадянам утриматися за можливості від поїздок до Великобританії та спроб оформлення британських віз", - йдеться у повідомленні російського МЗС.

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Україна не виключає можливості створення гуманітарного коридору через Білорусь для постачання українського зерна до портів країн Балтії, повідомив заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка.

"Якщо ми ставимо запитання про розблокування наших портів, то теоретично можна поставити запитання і про гумкоридори через Білорусь", - цитує Качку агенція "Інтерфакс-Україна". Втім, за його словами, кращим варіантом було б розблокування портів, адже "ніхто не може гарантувати, що постачання через білоруську територію безпечніше". "Там фіксують переміщення військ, є проблеми з передбачуваністю дій Білорусі…Те, що забезпечуватиметься міжнародним тиском третіх сторін, те й використовуватиметься", - зазначив Качка.

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Росія висилає десятьох співробітників посольства Румунії та одного представника відомства Болгарії в Москві у відповідь на ухвалені раніше аналогічні рішення Бухареста та Софії, заявили у п'ятницю в російському зовнішньополітичному відомстві.

Зазначається, що послу Румунії у РФ Крістіану Істрате "було вручено ноту про оголошення persona non grata десятьох співробітників посольства Румунії в Москві". Також нота про оголошення persona non grata співробітника посольства Болгарії була вручена послу Болгарії в РФ Атанасу Кристіну.

Шольц поговорив із Путіним про Україну

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц телефоном вказав Володимиру Путіну на відповідальність Росії за перебої в глобальному постачанні продовольства. Про це йдеться у Twitter Шольца. Він закликав президента РФ до припинення вогню та назвав хибним твердження, що в Україні "правлять нацисти". Німецький лідер рішуче відкинув звинувачення Кремля у тому, що нацизм поширений в України, уточнив офіційний речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit).

Ініціатором дзвінка була німецька сторона, вказує сайт Кремля. Розмова тривала 75 хвилин.

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