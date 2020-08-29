 Шмигаль розповів про указ щодо призначення стипендії батьку Зеленського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.09.2020

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Шмигаль розповів про указ щодо призначення стипендії батьку Зеленського

Уряд України відкликав проєкт указу про призначення довічної стипендії освітянам, заявив прем'єр Денис Шмигаль. У проєкті згадувався батько президента України Володимира Зеленського Олександр.

Кабмін відкликав проєкт указу про призначення довічної стипендії батьку Зеленського, повідомив Денис Шмигаль

Кабмін відкликав проєкт указу про призначення довічної стипендії батьку Зеленського, повідомив Денис Шмигаль

Кабінет міністрів України відкликав проєкт указу президента Володимира Зеленського про призначення довічних стипендій діячам освіти для доповнення списків претендентів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у соцмережі Facebook у четвер, 3 вересня.

"Через неочікуваний медійний резонанс хочу прояснити позицію Уряду для уникнення спекуляцій: у середу, 2 вересня, проєкт про призначення довічних стипендій освітянам був відкликаний для доповнення списків претендентів", - написав Шмигаль.

За його словами, того ж дня він отримав лист-звернення від трудового колективу Криворізького державного університету економіки і технологій, де Олександр Зеленський працює на посаді завідувача кафедри інформатики та інформаційних технологій.

"У своєму листі освітяни висловили невдоволення тим фактом, що уряд на своєму минулому засіданні не розглянув питання про подання на призначення довічної державної стипендії видатному діячу освіти, доктору технічних наук, професору Олександру Семеновичу Зеленському", - розповів Шмигаль.

За його словами, у листі вказано, що співробітники навчального закладу неодноразово вносили подання на відзначення Олександра Зеленського. "Починаючи з 2017 року, задовго до того, як президентом став Володимир Зеленський. Тому викладачі університету просять забезпечити об’єктивну оцінку заслуг О. С. Зеленського, винятково виходячи з особистих здобутків і досягнень претендента", - запевнив прем'єр.

Він закликав трудові колективи вищих навчальних закладів протягом двох наступних тижнів подати списки кандидатів на державні стипендії, щоб уряд ухвалив рішення до 1 жовтня - дня працівника освіти. 

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