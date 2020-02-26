Від падіння літака до суду в Гаазі - що відомо про катастрофу MH17 (фотогалерея)

9 березня в Нідерландах розпочинається суд над обвинуваченими у катастрофі лайнера авіакомпанії Malaysia Airlines, збитого над Україною влітку 2014 року. Історія катастрофи - у фотогалереї DW.
Дивіться також:
На думку прокуратури Нідерландів, існує загроза здоров'ю та безпеці свідків у справі про катастрофу малайзійського Boeing на Донбасі. Через це їхні персональні дані залишаться в таємниці навіть під час судового процесу. (26.02.2020)
Росія у 2019 році просила передати їй справу про причетність трьох своїх громадян до катастрофи рейсу MH17, проте Нідерланди відповіли відмовою. (13.02.2020)
Підозрюваного в справі щодо збиття малазійського літака рейсу МН17 в небі над Донбасом Володимира Цемаха розшукують за статтями щодо тероризму. Раніше його донька повідомляла, що Цемах повернувся в самопроголошену "ДНР". (03.12.2019)
Залучені до розслідування справи щодо збитого в небі над Донбасом Boeing рейсу MH17 прокурори мають досвід у розслідуванні воєнних злочинів, злочинів проти людяності та терактів, повідомили в Офісі генпрокурора України. (17.02.2020)