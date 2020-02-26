Від падіння літака до суду в Гаазі - що відомо про катастрофу MH17 (фотогалерея)

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

Родичі загиблих сподіваються на справедливість

Родичам загиблих виділили спеціальне місце - як у залі суду, так і за її межами, щоби вони могли спостерігати за процесом. "Я ходитиму на всі засідання суду від самого початку. Хочу знати, хто у цьому винен," - заявив в інтерв'ю DW нідерландець Піт Плуг, який очолює фонд пам'яті MH17. В авіакатастрофі він втратив брата.

Автор: Михайло Бушуєв