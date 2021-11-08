Що відбувається у таборі мігрантів на польсько-білоруському кордоні (09.11.2021)

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.
Мігранти намагаються прорвати кордон із Польщею з боку Білорусі. Польська сторона заявляє, що білоруська влада спеціально загострює конфлікт. Ось що відбувається на кордоні зараз.
Ситуація на кордоні Польщі й Білорусі стає непрогнозованою, риторика сторін - войовничою. ЄС безпорадний, Варшава й Мінськ зійшлися у війні пропаганди. Крайніми в цій ситуації опинилися люди, вважає Барбара Везель.
Сирієць, який отримав притулок в Австрії, приїхав до Польщі, щоб допомогти батькам, що застрягли на кордоні з Білоруссю. Що на нього там чекало і чи вдалося йому знайти рідних?
США, Великобританія, Норвегія та кілька держав ЄС на засіданні Ради Безпеки ООН ухвалили спільну заяву, в якій розкритикували дії Мінська, пов'язані з інструменталізацією мігрантів. Росія в документі не згадується.
Рух на прикордонному переході в Кузниці закритий через ситуацію, що склалась на польсько-білоруському кордоні з біженцями.
© 2021 Deutsche Welle |
Захист даних |
Legal notice |
Contact
| Мобільна версія