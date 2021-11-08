 Що відбувається у таборі мігрантів на польсько-білоруському кордоні (09.11.2021) | Усі сюжети | DW | 09.11.2021

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Що відбувається у таборі мігрантів на польсько-білоруському кордоні (09.11.2021)

Мігранти намагаються прорвати кордон із Польщею з боку Білорусі. Польська сторона заявляє, що білоруська влада спеціально загострює конфлікт. Ось що відбувається на кордоні зараз.

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