Що відбувається у таборі мігрантів на польсько-білоруському кордоні (09.11.2021)

Мігранти на кордоні Білорусі та Польщі: сімейна драма

Сирієць, який отримав притулок в Австрії, приїхав до Польщі, щоб допомогти батькам, що застрягли на кордоні з Білоруссю. Що на нього там чекало і чи вдалося йому знайти рідних?