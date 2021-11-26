Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок (фотогалерея)
Адвент символізує очікування Різдва. Традиції запалювати свічку в кожну з чотирьох неділь перед святом - близько 500 років. Її заснували північнонімецькі протестанти. Нині це народний звичай у Німеччині.
Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок
Свято наближається...
Адвент починається в неділю за чотири тижні до Різдва. У цей час християни готуються до "приходу Господа" (лат. adventus domini). Колись Адвент був пов'язаний із постом та забороною танців, а нині означає для віруючих християн насамперед духовні практики. Атеїсти асоціюють ялинковий вінок з передріздвяним часом так само, як пряники та гірлянди.
Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок
Свічки запалюють щонеділі
Свічки на ялинковому вінку запалюють у кожну неділю Адвенту. Першої неділі - одну, другої - дві, третьої - три... Тим, хто суворо дотримується послідовності, доведеться, ймовірно, четвертої неділі замінити розталу першу свічку.
Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок
Засновники звичаю
Основоположниками традиції запалювати свічки під час Адвенту вважають ранні протестантські громади XVI століття. Звичай у сучасному вигляді приписують теологу Йоганну Гінріху Віхерну, який заснував у 1833 році дитячий будинок поблизу Гамбурга. Щоб дітям було зрозуміло, як довго чекати свята, Віхерн розмістив на колесі від воза чотири великі і 20 малих свічок і день за днем запалював їх.
Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок
Поширення звичаю
На протестантській півночі Німеччини традиція різдвяних вінків була вже доволі поширена, коли у 1925 році в Кельні уперше повісили різдвяний вінок у католицькій церкві. Відтоді цей звичай поступово поширювався й на південь. На фото - різдвяний вінок у історичному центрі портового міста Задар (Хорватія).
Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок
Боннський університет як "різдвяний вінок"
На надвеликий "різдвяний вінок" цього року вирішили перетворити історичну будівлю Палацу курфюрстів, в якій розташовано головний корпус університету в Бонні. Чотири вежі будівлі (на фото - одна з веж) наче "свічки" спалахуватимуть по черзі червоними вогнями. Освітлюватимуть їх потужними світлодіодними прожекторами. Обіцяють, що для цієї акції використовуватимуть стовідсотково "зелений" струм.
Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок
Схожі звичаї в інших країнах
Англіканська церква теж перейняла традицію. Йоркський собор (на фото) прикрашає, напевно, найбільший різдвяний вінок Сполученого Королівства діаметром у чотири метри. Його розмістили в самому центрі найбільшого собору країни. У центрі вінка розташовано п'яту свічку, яку запалять у Святий вечір.
Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок
Незвичні різдвяні гірлянди
Коронавірусна пандемія наклала свій відбиток і на нинішнє Різдво. Ось такими саморобними гірляндами з порожніх пляшок від вакцини BioNTech/Pfizer прикрасили один з центрів вакцинації в північнонімецькому місті Любек.
Автор: Ян Вальтер, Аніта Грабська
Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок
Свято наближається...
Адвент починається в неділю за чотири тижні до Різдва. У цей час християни готуються до "приходу Господа" (лат. adventus domini). Колись Адвент був пов'язаний із постом та забороною танців, а нині означає для віруючих християн насамперед духовні практики. Атеїсти асоціюють ялинковий вінок з передріздвяним часом так само, як пряники та гірлянди.
Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок
Свічки запалюють щонеділі
Свічки на ялинковому вінку запалюють у кожну неділю Адвенту. Першої неділі - одну, другої - дві, третьої - три... Тим, хто суворо дотримується послідовності, доведеться, ймовірно, четвертої неділі замінити розталу першу свічку.
Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок
Засновники звичаю
Основоположниками традиції запалювати свічки під час Адвенту вважають ранні протестантські громади XVI століття. Звичай у сучасному вигляді приписують теологу Йоганну Гінріху Віхерну, який заснував у 1833 році дитячий будинок поблизу Гамбурга. Щоб дітям було зрозуміло, як довго чекати свята, Віхерн розмістив на колесі від воза чотири великі і 20 малих свічок і день за днем запалював їх.
Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок
Поширення звичаю
На протестантській півночі Німеччини традиція різдвяних вінків була вже доволі поширена, коли у 1925 році в Кельні уперше повісили різдвяний вінок у католицькій церкві. Відтоді цей звичай поступово поширювався й на південь. На фото - різдвяний вінок у історичному центрі портового міста Задар (Хорватія).
Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок
Боннський університет як "різдвяний вінок"
На надвеликий "різдвяний вінок" цього року вирішили перетворити історичну будівлю Палацу курфюрстів, в якій розташовано головний корпус університету в Бонні. Чотири вежі будівлі (на фото - одна з веж) наче "свічки" спалахуватимуть по черзі червоними вогнями. Освітлюватимуть їх потужними світлодіодними прожекторами. Обіцяють, що для цієї акції використовуватимуть стовідсотково "зелений" струм.
Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок
Схожі звичаї в інших країнах
Англіканська церква теж перейняла традицію. Йоркський собор (на фото) прикрашає, напевно, найбільший різдвяний вінок Сполученого Королівства діаметром у чотири метри. Його розмістили в самому центрі найбільшого собору країни. У центрі вінка розташовано п'яту свічку, яку запалять у Святий вечір.
Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок
Незвичні різдвяні гірлянди
Коронавірусна пандемія наклала свій відбиток і на нинішнє Різдво. Ось такими саморобними гірляндами з порожніх пляшок від вакцини BioNTech/Pfizer прикрасили один з центрів вакцинації в північнонімецькому місті Любек.
Автор: Ян Вальтер, Аніта Грабська
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Найвідоміші німецькі різдвяні ласощі
Глінтвейн
Різдво в Німеччині не уявити без різдвяних ярмарків. Так само годі уявити різдвяний ярмарок без глінтвейну. Для багатьох сьорбнути взимку гаряченького солодкого напою із червоним або білим вином та прянощами, а нерідко навіть із додаванням шнапсу - головна принада ярмарку. За рік німці випивають близько 40 мільйонів літрів глінтвейну.
Найвідоміші німецькі різдвяні ласощі
Дрезденський різдвяний штолен
Дрезденський різдвяний штолен - традиційний кекс, що випікають з великою кількістю горіхів, сухофруктів і цукатів та посипають прянощами і цукровою пудрою. За переказами, спочатку цей вид різдвяної випічки виготовлявся лише з борошна, дріжджів і води. У 1491 році Папа Римський дозволив дрезденцям вживати під час посту масло й молоко. Відтоді пекарі використовують для штолена й жирні інгредієнти.
Найвідоміші німецькі різдвяні ласощі
Нюрнберзькі пряники
Найвідоміші німецькі пряники - нюрнберзькі. Традиції виготовлення цих ласощів налічує вже 500-річну історію. Випікають їх з борошна, цукру, вершкового масла, меду та прянощів. Кажуть, що чимало прянощів, котрі містять ці пряники, добре впливають на шлунок. Починаючи від 1996 року, нюрнберзькими можуть називатись тільки ті пряники, які справді вироблено в Нюрнберзі.
Найвідоміші німецькі різдвяні ласощі
Ахенські принти
Конкуренти нюрнберзьких пряників - ахенські принти - родом з Ахена й бувають м'якими або твердими. Назва походить від нідерландського "prent" - "відбиток, картинка". Спочатку інгредієнтами були борошно, вода, мед і прянощі. На початку 19-го століття пекарі замінили дорогий мед дешевим видом цукру і сиропом з цукрових буряків. Приблизно в 1860 році пряники вперше стали покривати шоколадом.
Найвідоміші німецькі різдвяні ласощі
Смажений зацукрований мигдаль
Ці вже звичні для передріздвяного часу в Німеччині солодощі готують у великих казанах, де змішаний з чистим цукром мигдаль досить довго смажиться, аж поки горішки не вкриваються прошарком карамелі. Смажений зацукрований мигдаль став невід'ємною частиною німецьких різдвяних ярмарків.
Найвідоміші німецькі різдвяні ласощі
Шоколадні Діди Морози
Кожен німець з'їдає за рік у середньому дев'ять кілограмів шоколадних виробів. Певна частина цієї кількості припадає, звісно, на шоколадних Дідів Морозів. У Німеччині до кожного Різдва їх виготовляють понад 100 мільйонів штук. Перші шоколадні "бородані" з'явилися вже 1820 року й тоді вони не були порожнистими.