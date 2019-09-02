Що робити, якщо вам відмовили у працевлаштуванні: поради німецького експерта

Ви мріяли про цю роботу, доклали стількох зусиль для написання резюме: у вас і чудова профільна освіта, і кар'єрний досвід, і необхідні навички та вміння. Але роботодавець надсилає вам лист з відмовою - причому навіть без вказівки причин. У жодному разі не впадайте у відчай та не опускайте руки! Замість цього ще раз зверніться до компанії, яка відмовила вам у роботі. Ви вважаєте, що це незручно? Зовсім ні! У розмові з DW консультант у сфері менеджменту та кар'єрного зростання Крістіан Ріхтер (Christian Richter) із Дюссельдорфа підказує, як можна отримати другий шанс.

З'ясувати причини відмови

Замість того, щоб мучитися, ламати голову і робити припущення, не бійтеся прямо запитати компанію про причини, через які відхилена ваша кандидатура, радить Крістіан Ріхтер.

З одного боку, дуже часто фірми, не бажаючи йти на юридичний ризик і намагаючись не накликати на себе звинувачення у дискримінації кандидатів, що відгукнулися на вакансію, вельми обережні з обґрунтуванням свого негативного рішення. І, оскільки закон забороняє дискримінацію під час працевлаштування, ви навряд чи почуєте, що роботодавця не влаштовує ваш вік або стать.

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Однак якщо йдеться про роботу вашої мрії, то вам однозначно варто спробувати з'ясувати, чому вам відмили. Цілком можливо, удача вам посміхнеться - і менеджер з персоналу не тільки позитивно відреагує на ваш крок, а й високо оцінить вашу зацікавленість і мотивацію. І не виключено, що ваше резюме буде переглянуто. Прояв щирого інтересу до роботодавця зіграє на вашу користь. Ну, а якщо вам назвуть справжні причини відмови, це теж зовсім не погано: ви врахуєте ці недоліки при подачі резюме на іншу вакансію і попрацюєте над їх усуненням, обнадіює Крістіан Ріхтер.

Провести роботу над помилками

Дуже важливо також тверезо проаналізувати весь перебіг інтерв'ю. Можливо, ви поводилися надто фамільярно? Або, навпаки, були занадто замкнуті і не впевнені в собі? А що, якщо стиль вашого одягу не відповідав нормам дрескоду в компанії? Які речі взагалі могли насторожити рекрутера? Спробуйте це зрозуміти, адже іноді достатньо лише зовсім трохи змінити свою зовнішність або манеру поводитися, щоб зацікавити потенційного роботодавця.

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Після того, як вам повернули резюме, обов'язково ще раз ретельно перевірте всі додані до нього документи: раптом на рішення рекрутерів вплинули помилки, які закралися в них, і не цілком коректні формулювання. При виявленні навіть найбільш незначних огріхів їх потрібно одразу ж усунути, і найкраще зробити це за допомогою професійного консультанта з питань пошуку роботи, рекомендує експерт.

Продовжувати стукати у двері

Упорядкувавши своє "досьє", ви можете знову відправити його в компанію вашої мрії з проханням переглянути, а в супровідному листі попросити також про можливість поговорити по телефону з менеджером із персоналу. Якщо він, переглянувши резюме, чітко доведе причини відмови у прийомі вас на роботу, краще ввічливо подякувати йому за уважне ставлення і зворотний зв'язок, щиро побажати йому успіхів у пошуку співробітників і попрощатися.

Однак у разі, якщо, з вашої точки зору, висунуті рекрутером аргументи непереконливі, вам варто ще раз згадати про свої сильні сторони як фахівця і підкреслити свою зацікавленість вакансією і фірмою. При цьому обов'язково поцікавтеся, які ще навички і якості потрібні для бажаної роботи. Така установка однозначно справить враження.

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Навіть попри отриману відмову, ви продовжуєте мріяти про роботу в даній компанії? Тоді вам варто пошукати на її сайті альтернативні оголошення про вакансії. Можливо, знайдеться новий варіант, який вам підходить, і ви вирішите вдруге подати резюме у бажану фірму. А оскільки з менеджером з персоналу у вас уже склалися довірчі відносини, то ваші шанси на працевлаштування збільшаться в рази, вважає німецький експерт з менеджменту і кар'єрного зростання Крістіан Ріхтер.