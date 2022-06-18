 Що голос може розповісти про характер людини | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 19.06.2022

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Культура й стиль життя

Що голос може розповісти про характер людини

Результати наукового дослідження підтвердили гіпотезу про те, що деякі риси характеру видає наш голос. Проте вчені застерігають: складати враження про людину лише за голосом не можна.

Низький голос пов'язаний із домінуванням?

Голос може розповісти про характер людини

Напевно, більшості з нас це знайоме: ми розмовляємо з людиною телефоном або слухаємо подкаст, а в голові автоматично складається її образ. За голосом ми також чуємо настрій нашого співрозмовника, якщо він сумує, радіє чи нервує.

Що голос насправді говорить про нас

Психологічні дослідження показали, що голос людини відіграє істотну роль при виборі партнера, а у випадку із політиками голос може навіть впливати на результати голосування на виборах. Саме тембр голосу може стати вирішальним: у численних дослідженнях було доведено, що досить низький голос люди найчастіше асоціюють із інтелектом, владністю, привабливістю, чесністю. Однак таке сприйняття мало говорить про реальний характер людини.

Психолог Крістоф Шільд (Christoph Schild) з університету міста Зігена зазначає, що люди можуть і помилятися у своїх інтерпретаціях голосів: "Майк Тайсон, наприклад, відомий своїм досить високим голосом, але водночас він - владна людина".

Крістоф Шільд входив у дослідницьку групу під керівництвом психолога Юлії Штерн (Julia Stern), яка проводила дослідження в Геттінгенському університеті. Вчені вирішили з'ясувати, чи голос характеризує особистість людини. Виявилось, що цілком. Але варто зауважити, що не всі, а лише деякі особливості персони можна визначити за голосом. У дослідженні взяли участь 2217 жінок та чоловіків, причому жінок було більше половини. Штерн та її команда хотіли дізнатися, чи пов'язаний високий чи низький голос з певними рисами характеру, і вирішили перевірити правильність гіпотези про те, що люди з низьким голосом більш владні, менш товариські та проявляють вищу сексуальну активність. При поділі на високі та низькі голоси враховувалися як вік, так і стать. Дослідники також зібрали дані про сексуальну поведінку та уподобання пробанда.

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Власники низького голосу - владні люди?

Юлії Штерн та її команді вдалося підтвердити деякі з гіпотез: згідно з дослідженням, люди з нижчим голосом владніші, частіше екстраверти і проявляють більший інтерес до стосунків на стороні. "Щодо глибини голосу, дослідники нині припускають, що відмінності у тембрах голосів можуть бути результатом сексуальної селекції", - наголошує Крістоф Шільд. "Припускається, що глибина голосу може посилати "сигнал", покликаний відлякати конкурентів та залучити потенційних партнерів", - каже вчений.

За словами Крістофа Шильда, ґрунтуючись на цьому припущенні, було б цілком логічно зробити висновок про те, що низький голос пов'язаний із домінуванням.

Інші риси особистості менш чітко пов'язані з голосом: наскільки невротична, сумлінна, товариська чи відкрита людина, - про це навряд чи розкажуть особливості її голосу.

Може, це стане втіхою для тих, хто не дуже задоволений звучанням свого голосу, вважаючи його занадто високим або навіть писклявим. Низький голос - це ще не підтвердження бездоганного характеру.

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    Автор: Юлія Верґін


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