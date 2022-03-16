 Що Берлін робитиме з тисячами біженців з України (16.03.2022) | Усі сюжети | DW | 16.03.2022

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Усі сюжети

Що Берлін робитиме з тисячами біженців з України (16.03.2022)

Берлін прийняв найбільшу кількість українських біженців у Німеччині. Як місто справляється з таким викликом?

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