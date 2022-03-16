Що Берлін робитиме з тисячами біженців з України (16.03.2022)

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Берлін прийняв найбільшу кількість українських біженців у Німеччині. Як місто справляється з таким викликом?
Чотири українки, чотири матері, які зуміли вивезти з охопленої бойовими діями України своїх дітей, розповіли кореспондентові DW про те, як для них почалася війна і як вони дісталися Берліна.
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