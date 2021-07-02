 Щеплення у… віденському борделі (12.11.2021) | Усі сюжети | DW | 12.11.2021

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Щеплення у… віденському борделі (12.11.2021)

В одному з борделів Відня можна зробити безкоштовне щеплення від COVID-19 та провести час з "дамою на вибір". Після щеплення клієнт отримає ваучер на відвідини борделю вартістю 40 євро. Так в Австрії хочуть пришвидшити темпи вакцинації.

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