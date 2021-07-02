Щеплення у… віденському борделі (12.11.2021)

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В одному з борделів Відня можна зробити безкоштовне щеплення від COVID-19 та провести час з "дамою на вибір". Після щеплення клієнт отримає ваучер на відвідини борделю вартістю 40 євро. Так в Австрії хочуть пришвидшити темпи вакцинації.
В Україні першу дозу вакцини від коронавірусу вже отримали 11 мільйонів осіб, дві дози - понад 7,7 мільйона. За добу зафіксовано більше 26 тисяч нових випадків COVID-19.
До кінця поточного року український уряд планує довести охоплення вакцинації в країні до 70 відсотків.
Міністри охорони здоров'я Німеччини закликали усіх до бустерної вакцинації. Раніше Постійна комісія з вакцинації (STIKO) рекомендувала повторне щеплення лише особам старше 70 років.
Чимало людей критично ставляться до вакцин від COVID-19, побоюючись довгострокових наслідків. Що про це каже медицина? Фактчек DW.
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