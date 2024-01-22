Севастополь залишився без води: у місті оголосили вихідні

В анексованому Росією Севастополі за добу випала третина місячної норми опадів, що призвело до забруднення річок, підтоплень та перебоїв з водою.

В анексованому Росією українському місті Севастополь через проблеми з водопостачанням, що спричинили сильні опади та потепління, 23 та 24 січня оголосили вихідними днями, а 22 січня - скороченим робочим днем. У місті закрили школи та дитячі садки. Про це у понеділок, 22 січня, повідомив міський "голова" Михайло Развожаєв.

"Випало багато снігу, і буквально за добу він розтанув. Пішла різка притока брудної води з гір у річку Чорну, піднялися ґрунтові води. Показники були перевищені майже в сотні разів", - пояснив Развожаєв. Також він додав, що востаннє така природна ситуація в Севастополі була зареєстрована у 70-х роках.

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У результаті підйому рік вода стала бруднішою майже в 60 разів, через що збільшилася і швидкість її обробки, продовжив він. "Саме тому ми зупиняємо водозабори та проводимо чистку системи", - написав Развожаєв. Після чищення потрібно понад 50 годин, щоб система наповнилася, а вода дійшла до всіх будинків.

За даними МНС РФ, у ніч на 19 січня у Севастополі випала третина місячної норми опадів. У результаті десятки будинків підтопило, а кілька населених пунктів залишилися без світла через відключення підстанції. У Севастополі створено пункти тимчасового розміщення, а також оперативний штаб із усунення наслідків опадів.

У Севастополі, за даними 2023 року, проживає близько 550 тисяч людей.