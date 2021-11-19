Сеул підняв у небо винищувачі через літаки Китаю та Росії

Південна Корея заявила у п'ятницю, 19 листопада, що військо-повітряні сили країни підняли у небо винищувачі через наближення двох китайських та семи російських військових літаків.

Літаки РФ і КНР окремо потрапили в зону розпізнавання протиповітряної оборони Південної Кореї на східному узбережжі біля островів Токто (Такесіма) в Японському морі без жодних попереджень, повідомляє агенція Yonhap. Літаки пролітали упродовж десяти хвилин. У відповідь на це південнокорейські військові підняли винищувачі F-15 і F-16 і літак-заправник, "щоб підготуватися до можливих надзвичайних ситуацій".

Агенція Yonhap звертає увагу, що зона протиповітряної оборони (ППО) не є суверенним простором, а лише розпізнавальною ділянкою для ідентифікації літаків, які можуть загрожувати національній безпеці. Військові літаки повинні оголосити про свою присутність у цій зоні, щоб запобігти потенційному конфлікту.

Китай заявив про військові навчання

Китайська влада повідомила південнокорейським військовим, що їхні літаки провели планові навчання.

Південнокорейські чиновники заявили, що проліт китайських і російських літаків, схоже, є частиною їх спільних навчань, але ситуація потребує додаткового аналізу.

Сеул поінформував з приводу інциденту китайську та російську сторони. Міністерство закордонних справ Південної Кореї закликало сторони вжити заходів для запобігання ситуації в майбутньому.

РФ: маршрут проходив над нейтральними водами

Російські військові у відповідь на заяву Сеула опублікували маршрут польоту російських бомбардувальників Ту-95 МС і повідомили, що він проходив над нейтральними водами Південної Кореї та Японії.

Міноборони РФ пояснило, що разом з Китаєм військові проводили "повітряне патрулювання над акваторіями Японського та Східнокитайського моря". Щоправда, у РФ заявляють про авіагрупу в складі двох бомбардувальників РФ.

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У 2013 році Республіка Корея заявила про розширення своєї зони ідентифікації ППО в південному напрямку. Подібний крок був викликаний територіальними претензіями Пекіна в Південнокитайському морі. Відтоді російські й китайські повітряні судна неодноразово порушували цей простір.