 Сергій Притула про 100 днів війни, Зеленського, Залужного і ″Євробачення″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.06.2022

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Політика й суспільство

Сергій Притула про 100 днів війни, Зеленського, Залужного і "Євробачення" (відео)

Сергій Притула в інтерв'ю DW розповів про потреби армії, чи готові ЗСУ відвоювати південь України, що думає про Володимира Зеленського, корупцію на війні, "Євробачення" і про своє майбутнє в політиці.

Сергій Притула (фото з архіву)

Сергій Притула (фото з архіву)

Сергій Притула займається волонтерством з 2014 року, постійно спілкується з військовими і знає, чого потребує армія. В інтерв'ю DW він розповів про найкритичніші потреби армії, як взаємодіють Міноборони і Генштаб, чи була держава готова до повномасштабного вторгнення Росії та про багато іншого. Дивіться повне інтерв'ю тут:

DW.COM

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Приутла розповів, чи готові ЗСУ відвоювати південь, що думає про Зеленського і про своє майбутнє в політиці.

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Сергій Притула, який займається волонтерством з 2014 року, постійно спілкується з військовими і знає, чого потребує армія. В інтерв'ю DW він розповів, чи готові ЗСУ відвоювати південь, що думає про Володимира Зеленського і про своє майбутнє в політиці.

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