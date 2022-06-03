Сергій Притула про 100 днів війни, Зеленського, Залужного і "Євробачення" (відео)

Сергій Притула займається волонтерством з 2014 року, постійно спілкується з військовими і знає, чого потребує армія. В інтерв'ю DW він розповів про найкритичніші потреби армії, як взаємодіють Міноборони і Генштаб, чи була держава готова до повномасштабного вторгнення Росії та про багато іншого. Дивіться повне інтерв'ю тут: