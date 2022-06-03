Сергій Притула про 100 днів війни, Зеленського, Залужного і "Євробачення" (відео)

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Сергій Притула в інтерв'ю DW розповів про потреби армії, чи готові ЗСУ відвоювати південь України, що думає про Володимира Зеленського, корупцію на війні, "Євробачення" і про своє майбутнє в політиці.
Сергій Притула займається волонтерством з 2014 року, постійно спілкується з військовими і знає, чого потребує армія. В інтерв'ю DW він розповів про найкритичніші потреби армії, як взаємодіють Міноборони і Генштаб, чи була держава готова до повномасштабного вторгнення Росії та про багато іншого. Дивіться повне інтерв'ю тут:
Письменник Сергій Жадан в інтерв'ю DW розповів про те, як волонтерить у Харкові, чому харків'яни переходять на українську мову і як Україна позиціонує себе у світі після повномасштабного вторгнення РФ.
Деякі білоруси вирішили не їхати з України під час війни та стали волонтерами. Як вони допомагали нужденним і як виживали самі? DW поспілкувалася з деякими з них.