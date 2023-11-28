Серед звільнених у Газі заручників - вперше французи

У четвертий день режиму тиші у Секторі Гази вперше звільнили трьох неповнолітніх громадян Франції. Загалом ХАМАС відпустив у цей день 11 людей.

Президент Франції Еммануель Макрон в ніч проти вівторка, 28 листопада, повідомив про звільнення з полону ісламістського терористичного угруповання ХАМАС трьох неповнолітніх громадян Франції.

"Ейтан, 12 років, Ерез, 12 років, Сахар, 16 років. Серед звільнених сьогодні заручників - троє наших юних співвітчизників. Ми дуже раді цій новині. Ми залишаємося повністю мобілізованими, щоб домогтися звільнення всіх заручників", - написав Макрон у соцмережі X.

Загалом, за даними Армії оборони Ізраїлю, ХАМАС звільнив у цей день 11 заручників - дев'ятьох дітей і підлітків та двох жінок. Наймолодші серед них - трирічні близнюки - спершу пройдуть медичний огляд, пізніше зустрінуться зі своїми сім'ями. Як повідомила в соцмережі Х глава МЗС Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock), серед звільнених заручників - двоє підлітків із німецьким громадянством. Крім того, звільнили шістьох аргентивців.

Заручників передали Червоному Хресту, написав у Х офіційний представник МЗС Катару Маджид бен Мухаммед. У відповідь з ізраїльських в'язниць випустили 33 палестинських ув'язнених - 30 неповнолітніх і троє жінок.

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Тишу в Газі продовжено на два дні

Ізраїль і ХАМАС домовилися про продовження режиму припинення вогню в Секторі Гази ще на два дні, повідомило МЗС Катару ввечері 27 листопада, лише за кілька годин до закінчення терміну дії колишньої угоди.

Інформацію про продовження угоди підтвердили представники ХАМАС. У заяві угруповання йдеться про те, що досягти угоди про перемир'я на тих самих умовах, що й раніше, удалося завдяки "посередницькій ролі Катару та Єгипту". Офіційного підтвердження від ізраїльської сторони поки що не надходило.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході почалася після того, як 7 жовтня радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 людей.. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАС. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під владою ХАМАС, а також проводить наземну військову операцію. За повідомленнями підконтрольного ХАМАС міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази вже загинули близько 15 000 людей. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами не є можливим.

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