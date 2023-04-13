Сербія вчергове заперечила дані про поставки зброї Україні

За понад рік війни РФ проти України Белград неодноразово стикається зі звинуваченнями у постачаннях озброєнь Києву. Втім, влада Сербії все заперечує.

Перший віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Сербії Івиця Дачич заперечує інформацію про військову допомогу Україні, про яку повідомляла агенція Reuters із посиланням на "злиті" у вільний доступ "секретні документи" нібито американської розвідки.

"Республіка Сербія дотримується внутрішніх і міжнародних правових актів і не експортує зброю та військову техніку в будь-яку країну, де це може призвести до спалаху або продовження збройних конфліктів", - наводить слова Дачича пресслужба сербського МЗС у середу, 12 квітня.

Він наголосив, що з початку російського вторгнення в Україну Сербія не експортувала зброю ні Києву, ні Москві. Дачич також пояснив, що Сербія видавала ліцензії на експорт зброї та військової техніки лише покупцям із сертифікатом кінцевого користувача, який, зокрема, містив пункт про те, що кінцевий користувач не може реекспортувати зброю та військову техніку без схвалення компетентних установ Сербії.

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Інформація про постачання зброї Україні

Сербія залишається єдиною країною в Європі, яка відмовилася запровадити санкції проти Росії через її вторгнення в Україну. Однак Белград вже не вперше стикається з чутками про простачання зброї Україні. Так, в одному з оприлюднених документів, автентичність якого не встановлена, вказано, що хоча Сербія відмовилася навчати українських військових, вона зобов'язалася надіслати або вже надала летальну допомогу Україні.

Раніше інформація про постачання сербської зброї Україні також фігурувала у російських ЗМІ. Йшлося про те, що нібито Белград через треті країни передає Києву озброєння, зокрема 122-мм ракети М-21 для реактивних систем залпового вогню "Град".

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Тоді цю інформацію заперечила оборонна компанія Krušik, якій приписували постачання, а також сербський президент Александар Вучич.