Сенат схвалив рекордний оборонний бюджет США

Оборонний бюджет США на наступний фінансовий рік складатиме 886,3 мільярда доларів. Він також передбачає 300 мільйонів доларів допомоги Україні.

Сенат Сполучених Штатів Америки в середу, 13 грудня, схвалив оборонний бюджет країни на наступний фінансовий рік рекордного обсягу - 886,3 мільярда доларів, що на 28 мільярдів або на три відсотки більше, ніж торік.

Під час голосування за ухвалення проєкту проголосували 87 членів Сенату, проти - 13. Документ передано до Палати представників США. Законодавці сподіваються, що бюджет пройде через обидві палати до кінця тижня і надійде на підпис президенту Джо Байдену.

Законопроєкт містить понад три тисячі сторінок та пропонує високі асигнування на оборонні потреби країни. Істотно - на 5,2 відсотка - підвищується заробітна плата військових. Вона буде рекордною в історії США.

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Щорічна допомога Україні становитиме 300 мільйонів доларів

Проєкт оборонного бюджету, який узгодили профільні комітети обох палат американського законодавчого органу, включає 300 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. Законодавці також мають намір у разі необхідності виділити на ті самі потреби 300 мільйонів і у 2025 фінансовому році. Загалом допомогу Києву продовжено до кінця 2026 року.

Оборонний бюджет є лише частиною загальних військових видатків США. Військове фінансування розкидане за різними статтями бюджету, наприклад, витрати на ядерну зброю йде лінією міністерства енергетики. Також є військові витрати інших державних міністерств та відомств, витрати державного департаменту на іноземну військову допомогу тощо.

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Палата представників не продовжить свою роботу на тиждень

Тим часом спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон у середу, 13 грудня, відмовився підтримати заклик демократів у Сенаті щодо продовження на тиждень роботи обох палат Конгресу для ухвалення додаткового фінансування перед Різдвом.

У Білому домі назвали це відмовою від кроків, життєво важливих для національної безпеки США. Раніше низка сенаторів-демократів заявляли, що у Сенаті можуть досягти угоди щодо продовження допомоги Україні та забезпечення безпеки кордону з Мексикою, на якому наполягають республіканці, до Різдва, якщо Конгрес задля цього погодиться відкласти різдвяні канікули.

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У жовтні президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням про виділення фінансового пакета в розмірі 106 мільярдів доларів, що включає, серед іншого, 61,4 мільярда доларів для допомоги Україні та 14,3 мільярда доларів для підтримки Ізраїлю у війні проти терористичної організації ХАМАС. 7 грудня республіканці, які вимагають вжити заходів для посилення контролю на кордоні США з Мексикою перш ніж виділити будь-які додаткові кошти Україні, заблокували цей пакет під час процедурного голосування у Сенаті.