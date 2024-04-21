Сенат розгляне законопроєкт щодо допомоги Україні 23 квітня

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер анонсував розгляд законопроєкту щодо допомоги Україні. Це буде перше голосування верхньої палати Конгресу у вівторок.

Сенат (верхня палата Конгресу Сполучених Штатів Америки) розгляне законопроєкт щодо виділення додаткової допомоги Україні у вівторок, 23 квітня. Про це в соціальній мережі X повідомив лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер.

"Сенат готовий зробити наступний крок щодо додаткового закону про національну безпеку. Палата представників нарешті схвалила фінансування для України, Ізраїлю, Індо-Тихоокеанського регіону та гуманітарної допомоги. І Сенат домовився завершити роботу першим голосуванням у вівторок", - написав Шумер.

Розблокування 60 мільярдів доларів для України

Палата представників Конгресу США у суботу, 20 квітня, підтримала законопроєкт щодо виділення допомоги для України у розмірі майже 61 мільярд доларів.

Ця ініціатива ухвалена нижньою палатою Конгресу в рамках великого пакету, до якого входять виділення 26 мільярдів доларів Ізраїлю та 8 мільярдів Тайваню, а також законопроєкт про конфіскацію російських активів на користь Києва. Тепер цей пакет має розглянути Сенат і потім підписати президент США. Джо Байден уже висловив рішучу підтримку цих законопроєктів, а також запевнив, що негайно їх підпише після ухвалення в Сенаті.