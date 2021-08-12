 Сенат Польщі відхилив спірний закон про телерадіомовлення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.09.2021

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Сенат Польщі відхилив спірний закон про телерадіомовлення

Верхня палата польського парламенту, де опозиція має більшість, відмовилася схвалити суперечливий закон про телерадіомовлення.

Засідання польського Сенату

Засідання польського Сенату

Депутати верхньої палати польського парламенту - Сенату - в четвер, 9 вересня, не підтримали  суперечливий закон про телерадіомовлення, внесений правлячою в країні партією "Право і справедливість". За цей законопроєкт проголосували 37 сенаторів, проти - 53, повідомляє інформагенція AFP. У Сенаті, на відміну від нижньої палати - Сейму, більшість місць має опозиція.

Законопроєкт передбачає, що ліцензії на мовлення в Польщі видаватимуть іноземним компаніям лише в тому разі, якщо у них є штаб-квартира або представництво на території країн Європейської економічної зони (ЄЕЗ). Крім того, ліцензіат не повинен бути залежним від компаній, що мають головний офіс за межами цієї зони.

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На думку низки експертів, головною жертвою змін може стати телекомпанія TVN, що належить американському концерну Discovery. Він керував мовником через зареєстровану в Нідерландах фірму Polish Television Holding BV. Новий закон, утім, передбачає, що мажоритарне володіння польськими ЗМІ забороняється компаніям, які розташовані в ЄЕЗ, але контролюються фірмами з-за її меж.

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Попри відмову Сенату закон ще може бути ухвалений, якщо за нього знову проголосує нижня палата. Нагадаємо, що в Сеймі за ухвалення цього документа 11 серпня проголосували 228 депутатів, 216 висловилися проти, ще десятеро утрималися.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький стверджував, що новий закон спрямований першою чергою на те, аби не допустити придбання місцевих ЗМІ компаніями з Китаю, Росії та арабських держав. Ініціативу польського уряду, однак, жорстко розкритикували в США.

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