Сенат Польщі відхилив спірний закон про телерадіомовлення

Депутати верхньої палати польського парламенту - Сенату - в четвер, 9 вересня, не підтримали суперечливий закон про телерадіомовлення, внесений правлячою в країні партією "Право і справедливість". За цей законопроєкт проголосували 37 сенаторів, проти - 53, повідомляє інформагенція AFP. У Сенаті, на відміну від нижньої палати - Сейму, більшість місць має опозиція.

Законопроєкт передбачає, що ліцензії на мовлення в Польщі видаватимуть іноземним компаніям лише в тому разі, якщо у них є штаб-квартира або представництво на території країн Європейської економічної зони (ЄЕЗ). Крім того, ліцензіат не повинен бути залежним від компаній, що мають головний офіс за межами цієї зони.

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На думку низки експертів, головною жертвою змін може стати телекомпанія TVN, що належить американському концерну Discovery. Він керував мовником через зареєстровану в Нідерландах фірму Polish Television Holding BV. Новий закон, утім, передбачає, що мажоритарне володіння польськими ЗМІ забороняється компаніям, які розташовані в ЄЕЗ, але контролюються фірмами з-за її меж.

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Попри відмову Сенату закон ще може бути ухвалений, якщо за нього знову проголосує нижня палата. Нагадаємо, що в Сеймі за ухвалення цього документа 11 серпня проголосували 228 депутатів, 216 висловилися проти, ще десятеро утрималися.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький стверджував, що новий закон спрямований першою чергою на те, аби не допустити придбання місцевих ЗМІ компаніями з Китаю, Росії та арабських держав. Ініціативу польського уряду, однак, жорстко розкритикували в США.