Сенат Австралії дав добро на референдум про права аборигенів

Нижня палата парламенту Австралії вже схвалила проведення референдуму. Аборигени за підсумками всенародного опитування можуть отримати в парламенті дорадчий голос із питань, що стосуються корінного населення.

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1 год. тому 1 год. тому

Сенат Австралії в понеділок, 19 червня, відкрив шлях до проведення референдуму про закріплення прав корінного населення в конституції країни. Аборигени мають також отримати особливе право голосу в парламенті.

Як повідомляють міжнародні інформагенції, за проведення референдуму проголосували 52 сенатори, 19 висловилися проти. Всенародне опитування має відбутися цьогоріч.

"Парламенти ухвалюють закони, але історію творять люди… Це ваш час, ваш шанс, ваша можливість стати частиною історії", - заявив прем'єр-міністр країни Ентоні Албаніз на прес-конференції після ухвалення законопроекту, цитує Reuters.

Нижня палата австралійського парламенту вже схвалила проведення референдуму. Конкретної дати проведення голосування ще не призначено.

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Внесення поправок до конституції Австралії

Очікується, що референдум відбудеться в період між жовтнем і груднем 2023 року. Якщо більшість австралійців підтримає винесені на голосування пропозиції, то до конституції Австралії будуть внесені зміни.

Аборигени відповідно до поправок отримають можливість створити в парламенті власний консультативний комітет з особливим правом голосу. Цей комітет консультуватиме парламентаріїв з питань корінного населення. Рекомендації комітету не будуть обов'язковими до виконання.

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