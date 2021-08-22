Семеро афганців загинули в тисняві в аеропорту Кабула - Лондон

Міністерство оборони Великобританії повідомило про загибель щонайменше семи афганців у натовпі в аеропорту Кабула. Згідно з поширеним у неділю, 22 серпня, повідомленням британського оборонного відомства, тисячі людей знову зібралися в аеропорту столиці Афганістану, щоб покинути країну після приходу до влади радикального ісламістського руху "Талібан".

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Речник міністерства описав умови на місці як "украй складні". "Наші думки - з сім'ями семи афганських цивільних осіб, які, на жаль, загинули в натовпі в Кабулі", - додав офіційний представник відомства, якого цитує інформагенція AFP.

Він додав, що Лондон намагається зробити ситуацію "настільки безпечною, наскільки це можливо".

Американські дипломати радять громадянам США не їхати до аеропорту

Напередодні посольство США в Кабулі закликало американських громадян не вирушати до аеропорту самостійно. "У зв'язку з потенційними загрозами безпеці біля входу до аеропорту Кабула, ми радимо громадянам США не їхати в аеропорт у цей час і уникати в'їзду в аеропорт", - зазначалося в опублікованому на сайті диппредставництва США повідомленні.

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Міністерство закордонних справ ФРН також схарактеризувало ситуацію в аеропорту в суботу як "небезпечну" і "нестабільну" і застерегло від приїзду до аеропорту. Через небезпечну і хаотичну ситуацію навколо аеропорту в п'ятницю американським солдатам довелося вилетіти на вертольотах, щоб доставити 169 осіб в аеропорт. Причиною таких дій стало "велике скупчення людей" в аеропорту, пояснив тоді речник Пентагону Джон Кірбі.

Дивитись відео 02:36 Поділитись Афганська режисерка розповіла про свою втечу в Україну (20.08.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3zGZg Афганська режисерка розповіла про свою втечу в Україну (20.08.2021)