"Села-привиди" на заході Німеччини
На заході ФРН у зв'язку з видобутком бурого вугілля чимало населених пунктів були знесені. Їхніх жителів переселили. Але поблизу кар'єрів ще можна знайти покинуті села, що планували знести. Що там нині - галерея DW.
Покинуті будинки у "селах- привидах"
На заході Німеччини є кілька населених пунктів, які називають "селами-привидами". Вони є на карті, але в них уже давно ніхто не живе. Так, наприклад, виглядають будинки у селі Мангейм (не плутати з містом на південному заході Німеччини).
Церква по сусідству
У центрі села Мангейм, звідки вже переселили місцевих жителів і яке за планом має бути знесене через розширення вугільного кар'єру Гамбах, стоїть католицька церква. Її вікна та двері забиті фанерою. Богослужіння давно не проводяться. Під час протестів через Гамбахський ліс екоактивісти залишили на паркані поруч із церквою графіті.
Вулиця розбитих ліхтарів у Мангеймі
У "селах-привидах" збереглася більша частина інфраструктури, незважаючи на те, що мешканців багатьох будинків переселили вже кілька років тому. Комунікації, такі як світло, опалення та зв'язок, загалом працюють. Але подекуди сліди запустіння все ж таки видно, як на цій вулиці в Мангеймі - розбиті ліхтарі.
Майбутнє покинутого села
У більшості будинків села Мангейм, як у цьому будинку, більше ніхто не мешкає. Усі жителі були переселені до однойменного населеного пункту та отримали компенсації. Але за рішенням концерну RWE, село зносити, ймовірно, не будуть.
Що буде з закинутими будинками?
Будинки у покинутих селах після того, як звідти переселили мешканців, виплативши їм компенсації, є власністю концерну RWE. Але після повені 2021 року у багатьох із них за домовленістю з місцевою владою тимчасово поселили людей, які постраждали від стихії. У цьому будинку наразі ніхто не живе.
Дорога до "села-привида"
Каєнберґ - одне з покинутих сіл поблизу вугільного кар'єру Гарцвайлер. Воно визначене для знесення. Але, зважаючи на все, це село не знесуть. А Лютцерат, що по сусідству, який став символом протестів екоактивістів, мають знести 2023 року. Нині проїзду туди вже немає.
Вугільний кар'єр за парканом
Каєнберґ - одне з кількох сіл, які мали знести через розширення вугільного кар'єру. Наскільки близько від населеного пункту видобувають вугілля, показує це фото - у лівому верхньому кутку, якщо придивитися, видно техніку з кар'єру. Але оскільки ФРН відмовилася від видобутку вугілля, це село залишиться.
Кайєнберґ може стати селом майбутнього
Нині у Кайєнберзі проживає 15-20 відсотків місцевих жителів. Решта переїхала до інших місць. В окремих порожніх будинках живуть біженці. А після закриття кар'єру Каєнберґ планують перетворити на "село майбутнього".
Хто буде тут жити
У цьому будинку на околиці Кайєнберґа зараз ніхто не живе. Зовсім недалеко, практично за парканом, починається вугільний кар'єр.
"Будинки-привиди"
Частину будинків покинутого села Каєнберґ планується знести. Серед них, мабуть, буде й цей будинок. Але більшість житлового фонду хочуть зберегти.
Порожні вітрини занедбаного села
У Кайєнберзі не залишилося магазинів, які працюють, аптек чи пекарень. Але це тут планують відновити.
Візитівка Каєнберґа
Ця сільська кнайпа стала своєрідною візитною карткою Каєнберґа, її спочатку вирішили знести. Але тепер колишні власники цього закладу, мабуть, матимуть змогу його викупити.
Автобусом до села-привида
До цього переселеного села все ще ходить автобус. Пов'язано це з тим, що сюди тимчасово поселили біженців із України та Сирії.
Дитячий майданчик у покинутому селі
Про життя в цьому покинутому селі все ще нагадує дитячий майданчик. Оскільки по сусідству з'явилися сім'ї біженців з дітьми, на цьому місці, мабуть, незабаром знову лунатиме дитячий сміх.
Покинуті будинки стали порятунком
Чимало покинутих будинків стали порятунком і тимчасовим притулком спочатку для людей, які постраждали від повені на заході Німеччини у 2021 році, а потім для біженців із Сирії та України. За домовленістю з місцевою владою концерн RWE передав їм частину будинків для тимчасового використання.
Хто стежить за порядком в "селах-привидах"
Аби будинки не стали здобиччю для мародерів, у покинутих селах за порядком продовжує стежити поліція.
Сюрприз для непроханих гостей
Вікна цього будинку зсередини закладені цеглою для непроханих гостей. Ймовірно, цей будинок його колишні власники хочуть викупити.
Більша частина будинків збережена
У багатьох покинутих селах більшість будинків ще збереглася. Їх у майбутньому планують відремонтувати та зробити частиною інфраструктури "села майбутнього".
Будинок з гортензіями
Наразі 4 покинуті села поблизу кар'єрів Гамбах та Гарцвайлер-2 вирішено не зносити. Тож до цього будинку, мабуть, незабаром знову приходитиме листоноша.