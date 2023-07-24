Будинки у покинутих селах після того, як звідти переселили мешканців, виплативши їм компенсації, є власністю концерну RWE. Але після повені 2021 року у багатьох із них за домовленістю з місцевою владою тимчасово поселили людей, які постраждали від стихії. У цьому будинку наразі ніхто не живе.