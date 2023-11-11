Сектор Гази: Бербок проти "загального припинення вогню"

Очільниця МЗС Німеччини розкритикувала заклики до загального припинення вогню в Секторі Гази. Раніше до нього закликав президент Франції Еммануель Макрон.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) розкритикувала заклики до загального припинення вогню в Cекторі Гази. Під час візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) вона заявила, що Ізраїль продовжує щодня піддаватися загрозі ракетних обстрілів. Будь-хто, хто закликає до загального припинення вогню, повинен також сказати, що це означатиме для терористів ХАМАСу, для долі понад 200 заручників і для безпеки Ізраїлю, наголосила Бербок у суботу, 11 листопада.

Раніше президент Франціїї Еммануель Макрон закликавдо припинення вогню в Газі та заявив, що бомбардування Сектора Гази "немає виправдання". Водночас він наголосив, що "однозначно засуджує терористичні дії ХАМАС".



"Де-факто бомбардуються мирні жителі - де-факто. Цих немовлят, цих жінок, цих літніх людей бомбардують і вбивають. Немає жодних причин і легітимності для цього. Тому ми закликаємо Ізраїль зупинитися", - заявив глава французької держави.

Візит Бербок на Близький Схід

11 листопала Бербок продовжує поїздку на Близький Схід на тлі війни між Ізраїлем та радикальним ісламістським угрупуванням ХАМАС. Після візиту німецької міністерки в ОАЕ заплановані переговори з главами зовнішньополітичних відомств Катару та Саудівської Аравії в Ер-Ріяді. Потім Бербок відбуде до Ізраїлю та на Західний берег річки Йордан.

Саудівська Аравія, ОАЕ та Катар вважаються впливовими потенційними посередниками щодо звільнення заручників ХАМАСу і майбутнє мирне врегулювання в регіоні.

У Секторі Гази у терористів перебувають близько 240 заручників, захоплених 7 жовтня під час масованого нападу терористів на Ізраїль. За словами родичів полонених, близько 20 заручників також мають німецькі паспорти.