Секретар Радбезу РФ вважає, що мовний закон в Україні провокує сепартизм

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев украй різко розкритикував ухвалення в Україні мовного закону. "Приймаючи такі закони всупереч думці більшості громадян, нинішня влада (України. - Ред.) протиставляє себе основному населенню України, провокує додаткове напруження в суспільстві, сприяє розвитку сепаратизму", - стверджує Патрушев в оприлюдненому у вівторок, 26 січня, інтерв'ю виданню "Аргументы и факты".

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Він нарахував, що зараз в Україні йде "черговий, дев'ятнадцятий етап мовної дискримінації". Раніше, каже Патрушев, мовним законом начебто були запроваджені вимоги про використання "винятково української мови в науці, культурі, на транспорті, в пресі, школах, вузах і при трудових відносинах".

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При цьому, на його думку, "основною мовою, якою говорить і думає багатонаціональний народ України, так само як і Росії, була і залишається російська". "Тому в Росії нікому і на думку не спадає притісняти інші мови, зокрема українську", - запевняє Патрушев, вважаючи таке порівняння, вочевидь, коректним. Він також повторив свою стару тезу про керованість політиків у Києві з Вашингтона. За його словами, "те, що відбувається в Україні - це продовження русофобських дій недалекогляжних політиків", які "послідовно відпрацьовують сценарій Вашингтона щодо розділення єдиного народу Росії та України".

Данілов відповів Патрушеву: Ваших порад у цьому питанні не потребуємо

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов прокоментував ці заяви Миколи Патрушева. "Українська мова - єдина державна мова, статус якої закріплений в Конституції України, і порад Росії або будь-якої іншої країни світу щодо цього питання ми не потребуємо", - написав Данілов на своїй сторінці в соцмережі Facebook 26 січня.

За його словами, після окупації Криму та розв'язування війни на Донбасі Росія для українців є країною-агресором. Нова історія відносин між державами, запевняє Данілов, можлива лише після повного звільнення українських територій та покарання винних у військовій агресії проти України. "Ми вас сюди не кликали", - наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, що 16 січня в Україні набула чинності стаття мовного закону про використання української мови в сфері обслуговування.

Миколі Патрушеву 69 років, його вважають дуже близьким до президента Росії Володимира Путіна. Патрушев очолює російський Радбез з 2008 року, у перші два президентських терміни Путіна він перебував на посаді директора Федеральної служби безпеки РФ. На цій посаді він змінив Путіна.