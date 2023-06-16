Сейм Польщі ухвалив резолюцію про членство України в НАТО

У резолюції наголошується, що сьогодні Україна відстоює не лише свою державність, а й спільні цінності, такі як демократія та порядок, заснований на міжнародному праві.

Сейм Польщі – нижня палата парламенту Республіки – у п'ятницю, 16 червня, ухвалив резолюцію щодо членства України в Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Про це повідомляється на сторінці канцелярії Сейму у Twitter.

"Сейм ухвалив резолюцію про членство України в Організації Північноатлантичного договору", - йдеться в повідомленні.

За ухвалення постанови проголосували 443 депутати, двоє були проти, семеро утрималися, пише "Polskie Radio".

У резолюції наголошується, що сьогодні Україна відстоює не лише свою державність, а й спільні цінності, такі як демократія та порядок, заснований на міжнародному праві.

"Враховуючи відданість українського народу та його суверенне право обирати власний шлях розвитку, Сейм Республіки Польща повністю підтримує європейські та євроатлантичні прагнення України. Її війська стають все більш сумісними із силами НАТО та набирають сили. З військової точки зору вступ України до НАТО також буде корисним для Альянсу", - цитує видання текст постанови.

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Днями заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква повідомив, що вступ України до НАТО підтримали 20 країн Північноатлантичного альянсу. "Станом на сьогоднішній день вже є формалізація підтримки членства України в Альянсі 20 державами-членами", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

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Для вступу України до організації потрібна підтримка всіх її учасників, тобто 31 країни. Заступник генсека НАТО Мірча Джоане раніше заявляв, що союзники не мають консенсусу щодо вступу України.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції 16 червня заявив, що на саміті у Вільнюсі в липні його члени "обговорюватимуть не запрошення, а те, як наблизити Україну до НАТО".