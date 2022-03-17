Сейм Литви закликав ООН встановити безпольотну зону над Україною

Сто депутатів Сейму Литви у четвер, 17 березня, одноголосно ухвалили резолюцію, яка закликає Організацію Об'єднаних Націй закрити небо над Україною.

"Литовський сейм одноголосно ухвалив резолюцію, яка закликає ООН вжити негайних заходів щодо забезпечення безпольотної зони над Україною, щоб зупинити масову загибель мирних жителів", - повідомляється у Twitter офіційної установи.

Заклик закрити небо та організувати евакуацію

Цим документом, як пишуть місцеві ЗМІ, сейм закликав парламенти демократичних країн спробувати організувати через механізми ООН або зусиллями готових на це країн гуманітарні коридори для людей, які опинились на окупованій території та у зоні бойових дій, та "закрити небо" принаймні над цими зонами, українськими АЕС та сховищами ядерних відходів до ухвалення всіх технічних рішень щодо безпольотної зони.

Крім того, литовські депутати закликають парламенти тиснути на уряди щодо введення додаткових санкцій проти Росії та Білорусі. Також Сейм закликає демократії негайно закрити свій повітряний простір і порти для літаків і кораблів Російської Федерації, водночас бойкотувати сербські авіакомпанії до того часу, поки вони не припинять літати до Росії.

Заклик надати Україні статут країни-кандидата в ЄС

До того ж документ містить заклик до країн-членів ЄС забезпечити накладання додаткових санкцій на тих фізичних та юридичних осіб, які намагаються обійти санкції Євросоюзу. Водночас країни ЄС закликають мобілізувати максимальну політичну підтримку для України та посприяти якнайшвидшому наданню Україні статусу країни-кандидата та почати переговори про членство.