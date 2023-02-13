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Супутниковий знімок озера Гурон
Супутниковий знімок озера ГуронФото: NASA Earth/Zuna/picture alliance
СуспільствоСполучені Штати Америки

Тепер над озером Гурон: США знову збили невідомий об'єкт

Ольга Журавльова | Катерина Вєнкіна
4 год. тому

Американські винищувачі збили неопізнаний апарат. Це вже четвертий подібний інцидент за вісім днів.

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Літаки Повітряних сил і Національної гвардії США збили невідомий об'єкт у небі над озером Гурон поблизу кордону з Канадою. Про це в неділю, 12 лютого, повідомила у Twitter членкиня Палати представників Конгресу США від штату Мічиган (демократка) Елісса Слоткін.

За її словами, про спостереження за об'єктом їй повідомили під час дзвінка з Пентагону. "Усі, хто виконував цю місію в повітрі й у штабі, чудово попрацювали", - додала Слоткін.

Зі свого боку ще один член Палати представників від штату Мічиган, республіканець Джек Бергман написав у Twitter, що жителі США очікують відповідей на запитання у зв'язку із серією нещодавніх інцидентів.

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Президент США Джо Байден віддав американським військовим наказ про ураження об'єкта "з міркувань обережності", сказав високопоставлений представник адміністрації. Йшлося про восьмикутну структуру, що не становила військової загрози для інфраструктури на землі, передала агенція AFP. За її даними, об'єкт проте міг становити загрозу для цивільної авіації, оскільки летів на висоті приблизно шість тисяч метрів над Мічиганом.

Четвертий об'єкт над Америкою за вісім днів

Цей випадок став четвертим подібним інцидентом за вісім днів. 4 лютого над східним узбережжям США був збитий китайський аеростат. У США вважають, що він проводив аеророзвідку. Після цього держсекретар США Ентоні Блінкен відмовився від візиту до Пекіна. А адміністрація Байдена внесла до чорного списку експортерів шість компаній з КНР, пов'язаних із підозрілою програмою Пекіна зі створення розвідувальних аеростатів.

За версією китайської сторони, повітряна куля була цивільним об'єктом, призначеним спеціально для метеорологічних цілей, і в повітряний простір США потрапила випадково. Китайське керівництво відкинуло звинувачення Вашингтона та американських ЗМІ у шпигунстві як "безпідставні спекуляції та пропаганду".

Між тим 10 лютого над Аляскою був зафіксований ще один неопізнаний літальний об'єкт, який збили через його загрозу цивільній авіації. 11 лютого американський винищувач збив черговий невідомий об'єкт над територією Юкон. Походження цих апаратів ще вивчають.

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Засновник Bellingcat про війну в Україні та шпигунів Росії

 

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