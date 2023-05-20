СДПН проти участі ФРН у "коаліції винищувачів"

Німеччина не бере участі в передачі винищувачів Україні, Берлін концентрується на військовій допомозі іншого типу, заявив співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) в інтерв'ю Rheinische Post оприлюдненому в суботу, 20 травня. Клінґбайль наголосив, що нещодавній візит президента України Володимира Зеленського до Берліна був "важливим знаком німецько-української дружби". Він також нагадав про виділений раніше рекордний для ФРН пакет військової допомоги Україні обсягом 2,7 мільярда євро.

"Ми другий за величиною донор для України після США. І новий пакет на 2,7 мільярда має вплив у довгостроковій перспективі. Ми зосереджуємося на навчанні, танках і протиракетній обороні. У всіх різні військові можливості. Винищувачі в нашому випадку не є однією з них", - пояснив Клінґбайль.

Більшість німців - проти постачання винищувачів

Більше половини громадян Німеччини не підтримують постачання Україні західних винищувачів, засвідчило опитування, проведене 17-19 травня інститутом дослідження громадської думки Civey на замовлення видань медіагрупи Funke. Так, 51 відсоток респондентів відповіли, що виступають проти таких постачань, ще 12 відсотків заявили, що ставляться до них скептично.

Подібна позиція поширена серед прихильників усіх партій, за винятком партії "Союз-90/Зелені", 54 відсотки прихильників якої виступили за надання західних винищувачів Україні. Найбільший скепсис з цього питання був зафіксований у виборців "Альтернативи для Німеччини" (88 відсотків проти) та Лівої партії (76 відсотків). У Соціал-демократичній партії Німеччини "проти" висловилися 63 відсотки опитаних, а в консервативному блоці ХДС/ХСС - 59 відсотків.

"Коаліція винищувачів" для України

Минулого тижня Великобританія та Нідерланди повідомили, що домовилися про створення коаліції із закупівлі винищувачів F-16 для України та про навчання пілотів. За словами президента України Володимира Зеленського, його візити до європейських столиць у травні були пов'язані, зокрема, з обговоренням постачання Україні західних винищувачів. "Думаю, я також звернуся до німецької сторони, щоб знайти тут підтримку", - сказав він під час візиту до Берліна. На питання про постачання Україні винищувачів канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) тоді відповів, що Німеччина зосереджується на системах озброєння, що вже поставляються.

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Напередодні стало відомо, що США також підтримають плани підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 американського виробництва. За даними ЗМІ, процес навчання проходитиме в Європі і може початися, ймовірно, найближчими тижнями.

"У міру того, як навчання проходитиме найближчими місяцями, ми працюватимемо з нашими союзниками, щоб визначити, коли будуть поставлені літаки, хто їх постачатиме і скільки", - повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на полях саміту лідерів країн Великої сімки (G7) у Хіросімі. На саміті, для участі в якому в суботу до Японії прибув президент України Володимир Зеленський, як очікується, також обговорюватиметься питання про постачання винищувачів.