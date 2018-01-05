SCM і Raga досягли мирової угоди в спорі про продаж "Укртелекому"

Компанії Raga Establishment Limited колишнього українського банкіра Дениса Горбуненка та SCM Financial Overseas Limited бізнесмена Ріната Ахметова офіційно й остаточно врегулювали між собою спір щодо продажу "Укртелекому" у 2013 році. "У рамках мирової угоди буде припинено всі судові та інші процеси між Raga і SCM, а також між їхніми афілійованими особами", - повідомила у вівторок, 1 жовтня, компанія SCM.

Raga Establishment Limited стверджувала, що продала "Укртелеком" компанії SCM FO у 2013 році за 860 мільйонів доларів, що мали бути сплачені трьома траншами, проте з них надійшов лише перший на 100 мільйонів доларів. У свою чергу, SCM FO заявляла, що Raga не виконала інвестиційних зобов'язань, узятих на себе при приватизації, - створення телекомунікаційної мережі спецпризначення для українських урядових установ.

У зв'язку з цим SCM спробувала розірвати угоду про купівлю і зажадала повернути передоплату в розмірі 100 мільйонів доларів Однак Raga Establishment ініціювала арбітражні розгляди в Лондонському арбітражі проти SCM із вимогою виплатити їй суму, що залишилася, в розмірі 760 мільйонів доларів.

Доки йшли арбітражні розгляди в квітні 2017 року Фонд держмайна подав позов про розірвання приватизаційного договору купівлі "Укртелекому" через невиконання покупцем зобов'язань. Тим часом Лондонський арбітраж ухвалив рішення на користь Raga, зобов'язавши SCM доплатити близько 760 мільйонів доларів за "Укртелеком".

Після ухвалення цього рішення українські суди постановили розірвати приватизаційний договір щодо "Укртелекому", повернути акції компанії у держвласність і зобов'язали ТОВ "ЕСУ" (колишня дочірня компанія Raga, яка виступала безпосереднім покупцем "Укртелекому" під час приватизації, а тепер дочірня компанія SCM) сплатити штраф у розмірі 81 мільйон доларів.