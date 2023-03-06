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Сьогодні СБУ затримали заступника голови Одеської ОВА
Сьогодні СБУ затримали заступника голови Одеської ОВАФото: Photoshot/picture alliance
ЗлочинністьУкраїна

СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА

Олександр Куницький
8 хв. тому

Заступника голови Одеської обласної військової адміністрації Ігоря Ткачука затримала СБУ. За інформацією депутата Гончаренка, його підозрюють у хабарництві.

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Служба безпеки України затримала заступника голови Одеської обласної військової адміністрації Ігоря Ткачука. Про це в понеділок, 6 березня, повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

"Продовжуємо спільно з правоохоронними органами очищення всіх керівників, які досі не розуміють, як саме вони повинні виконувати свої посадові обов'язки, а тим більше під час війни. Сьогодні СБУ в Одеській області було затримано заступника голови ОВА Ткачука І.М., наразі ідуть слідчі дії", - написав він у Telegram.

Марченко не уточнив подробиць щодо суті справи, але наголосив, що ще ніколи не погодиться з "будь-якою неправомірною діяльністю осіб не залежно від посади, яку вони займають".

Водночас народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомив, що Ткачука затримали за підозрою в отриманні хабара. При цьому він нагадав, що нещодавно правоохоронці викрили на хабарництві ще одного заступника очільника Одеської ОВА Олега Муратова.

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За версією слідства, Муратов отримав 27 тисяч доларів, щоб відкупити іншу людину від кримінальної відповідальності, проте робити цього не збирався. 5 січня суд постановив відправити Муратова до СІЗО на два місяці з можливістю внесення застави. Через кілька днів колишній посадовець вийшов зі слідчого ізолятора під заставу у понад 3 мільйони гривень.

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