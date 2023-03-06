Сьогодні СБУ затримали заступника голови Одеської ОВАФото: Photoshot/picture alliance
ЗлочинністьУкраїна
СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА
Олександр Куницький
8 хв. тому
Заступника голови Одеської обласної військової адміністрації Ігоря Ткачука затримала СБУ. За інформацією депутата Гончаренка, його підозрюють у хабарництві.
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Служба безпеки України затримала заступника голови Одеської обласної військової адміністрації Ігоря Ткачука. Про це в понеділок, 6 березня, повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.
"Продовжуємо спільно з правоохоронними органами очищення всіх керівників, які досі не розуміють, як саме вони повинні виконувати свої посадові обов'язки, а тим більше під час війни. Сьогодні СБУ в Одеській області було затримано заступника голови ОВА Ткачука І.М., наразі ідуть слідчі дії", - написав він у Telegram.
Марченко не уточнив подробиць щодо суті справи, але наголосив, що ще ніколи не погодиться з "будь-якою неправомірною діяльністю осіб не залежно від посади, яку вони займають".
Водночас народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомив, що Ткачука затримали за підозрою в отриманні хабара. При цьому він нагадав, що нещодавно правоохоронці викрили на хабарництві ще одного заступника очільника Одеської ОВА Олега Муратова.
За версією слідства, Муратов отримав 27 тисяч доларів, щоб відкупити іншу людину від кримінальної відповідальності, проте робити цього не збирався. 5 січня суд постановив відправити Муратова до СІЗО на два місяці з можливістю внесення застави. Через кілька днів колишній посадовець вийшов зі слідчого ізолятора під заставу у понад 3 мільйони гривень.
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