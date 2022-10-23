СБУ затримала президента заводу "Мотор Січ" Богуслаєва - ЗМІ

Служба безпеки України затримала президента акціонерного товариства "Мотор Січ", колишнього політика та депутата Верховної Ради В'ячеслава Богуслаєва. Про це ввечері, 22 жовтня, повідомила низка українських ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах. Як повідомляється, йому пред'явлено підозру в держзраді - колабораціонізмі та пособництві державі-агресору. За це передбачено довічне ув'язнення.

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За даними запорізького міського порталу "ЗаБор" , вдома у Богуслаєва відбувся обшук, причому силовикам довелося вибивати двері, оскільки члени сім'ї Богуслаєва відмовилися їх відчиняти. Самого бізнесмена затримали та відправили під конвоєм до Києва. Як повідомляє видання "Ліга", СБУ обіцяла надати більш детальну інформацію про слідчі дії 23 жовтня.

Окрім роботи у сфері української промисловості, Богуслаєв тривалий час займався політичною діяльністю у країні. Так, він був позаштатним радником президента України Леоніда Кравчука у 1993-1994 роках, у 1999 році був довіреною особою Леоніда Кучми під час його передвиборчої кампанії, а пізніше двічі ставав довіреною особою Віктора Януковича. Під час президентства Віктора Ющенка Богуслаєв обіймав посаду заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони, а також був членом міжпарламентської комісії зі співпраці Верховної Ради України та Федеральних зборів РФ, яка працювала в той період.

Спецслужби і раніше з підозрою ставилися до Богуслаєва

Голова акціонерного товариства "Мотор Січ" відомий, серед іншого, тим, що у 2016 році пожертвував гроші компанії на виготовлення та встановлення скульптури Божої Матері на території Валаамського монастиря в Росії, який регулярно відвідував президент РФ Володимир Путін. Сам Богуслаєв також відвідав монастир - деякі ЗМІ вказували, що бізнесмен бачився там із російським президентом, проте пресслужба "Мотор Січі" відкидала ці звинувачення.

2018 року бізнесмен намагався продати контрольний пакет акцій "Мотор Січ" компанії Skyrizon, яка, за даними слідства, пов'язана з владою Китаю. У СБУ підозрювали, що в угоді була зацікавлена ​​і Росія, яка нібито прагнула таким чином позбавити Україну її важливого оборонного підприємства. В результаті угоду заблокували, а 56 відсотків акцій "Мотор Січ" заарештували в суді під час слідства у справах про "диверсію" та "підготовку до злочину".

2021 року президент України Володимир Зеленський доручив націоналізувати підприємство, після чого китайські інвестори подали на українську владу позов до арбітражу в Гаазі.

З початку війни це не перший затриманий проросійський мільярдер

Богуслаєв, який отримав у 2000 році звання Героя України "за заслуги в розвитку машинобудування", неодноразово входив до списків найбагатших людей країни, складених різними виданнями, його статки в 2018 році оцінювали в 327 мільйонів доларів. При цьому ЗМІ протягом останніх років звинувачували його у відкритому пособництві Росії. Так, у 2019 році вийшло розслідування українського видання Bihus.info - згідно з ним, "Мотор Січ" аж до 2018 року через посередників постачав російській армії деталі для техніки.

Раніше за звинуваченням у держзраді в Україні було затримано іншого проросійського політика - лідера нині забороненої Києвом партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктора Медведчука, якого називають "кумом Путіна". Кремль заперечував зв'язки Медведчука з Росією, проте у вересні 2022 року він став учасником обміну полоненими, внаслідок якого в Україну повернулося понад 200 людей. Подальша доля Медведчука невідома.