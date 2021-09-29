СБУ закінчила досудове розслідування у "справі Семенченка"

Служба безпеки України (СБУ) в середу, 29 вересня, повідомила, що завершила досудове розслідування стосовно дев'яти осіб, серед яких колишній депутат Верховної Ради Семен Семенченко.

Провадження велося одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України: частини 2 та 3 статті 260 (створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їхній діяльності); частина 2 статті 258 (терористичний акт); частина 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами); частина 2 статті 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

Усі особи, що фігурують у кримінальному провадженні, мають різні ступені причетності до вказаних правопорушень і наразі ознайомлюються із матеріалами розслідування, уточнили в СБУ.

Нагадаємо, що в березні 2021 року СБУ оголосила, що "викрила і припинила діяльність не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої приватної військової компанії (ПВК). Як стверджують у спецслужбі, діяльність цієї ПВК "була спрямована на підготовку до здійснення тяжких злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки".

За даними слідства, організаторами ПВК були колишній народний депутат України Семен Семенченко, а також Євген Шевченко, відомий широкому загалу як позаштатний агент НАБУ.