  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ЗлочинністьУкраїна

СБУ заявляє про викриття народного депутата-хабарника

Максим Сидоржевський
2 год. тому

Депутата Верховної Ради викрили "на гарячому" - за 85 тисяч доларів він "продавав" землю Національної академії аграрних наук, повідомили в СБУ.

https://p.dw.com/p/4UvD8
Працівники СБУ
СБУ викрила депутата ВРУ "на гарячому"Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto/picture allianc

Служба безпеки України (СБУ) заявила, що спільно з Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) викрила чинного народного депутата України на "масштабній корупції". "За гроші посадовець обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України", - повідомили в українській спецслужбі у вівторок, 8 серпня.

Правоохоронці "задокументували злочинну діяльність нардепа та викрили його "на гарячому" під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі 85 тисяч доларів США", додали в СБУ.

Проти депутата розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), вирішується питання щодо повідомлення про підозру самому депутату і двом його спільникам. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Читайте також: ДБР розслідує понад сотню випадків зловживань воєнкомів

У повідомленні СБУ не вказується ім'я депутата, утім, за даними українських ЗМІ, йдеться про депутата від "Слуги народу" Анатолія Гунька.

Віталій Шабунін про гучні відставки і корупцію на війні

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Військові навчання у Білорусі (архівне фото)

Брюссель: Військові навчання Білорусі біля ЄС - провокація

Політика9 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Традиційне весілля у Таджикистані

Таджикистан: багатоженство як спосіб виживання жінок

Таджикистан: багатоженство як спосіб виживання жінок

Суспільство1 год. тому
Канцлер Олаф Шольц під час відвідин контингенту Бундесверу в Нігері у травні 2022 року

Путч у Нігері: новий осередок конфлікту РФ із Заходом?

Путч у Нігері: новий осередок конфлікту РФ із Заходом?

Суспільство4 год. тому
Збір врожаю в Україні, Миколаївщина, 2022

Експорт зерна з України через Хорватію: реалістично чи ні?

Експорт зерна з України через Хорватію: реалістично чи ні?

Політика9 год. тому
Демонстрація на підтримку регулювання орендної плати у Берліні

Житло у ФРН. Скільки коштує оренда та чи легко його знайти

Житло у ФРН. Скільки коштує оренда та чи легко його знайти

Суспільство7 серпня 2023 р.
Участь Китаю німецькі оглядачі називають головним успіхом конференції у Саудівській Аравії, огляд німецької преси

"Сигнал на адресу Путіна": преса про конференцію у Джидді

"Сигнал на адресу Путіна": преса про конференцію у Джидді

Політика7 серпня 2023 р.
Встановлення тризуба на щиті "Батьківщини-матері"

Декомунізація "Батьківщини-матері" у Києві

Декомунізація "Батьківщини-матері" у Києві

Історія7 серпня 2023 р.11 фото
На головну сторінку