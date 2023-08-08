СБУ заявляє про викриття народного депутата-хабарника

Депутата Верховної Ради викрили "на гарячому" - за 85 тисяч доларів він "продавав" землю Національної академії аграрних наук, повідомили в СБУ.

Служба безпеки України (СБУ) заявила, що спільно з Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) викрила чинного народного депутата України на "масштабній корупції". "За гроші посадовець обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України", - повідомили в українській спецслужбі у вівторок, 8 серпня.

Правоохоронці "задокументували злочинну діяльність нардепа та викрили його "на гарячому" під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі 85 тисяч доларів США", додали в СБУ.

Проти депутата розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), вирішується питання щодо повідомлення про підозру самому депутату і двом його спільникам. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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У повідомленні СБУ не вказується ім'я депутата, утім, за даними українських ЗМІ, йдеться про депутата від "Слуги народу" Анатолія Гунька.