СБУ: Заяви про "теракт" в Придністров'ї - провокація РФ
Валерій Сааков
52 хв. тому
Закиди в бік українських спецслужб у нібито причетності до підготовки "теракту" в Придністров'ї варто розглядати виключно як "провокацію, зрежисовану в Кремлі", кажуть у СБУ.
https://p.dw.com/p/4OS9i
Реклама
У Службі безпеки України (СБУ) називають зрежисованою в РФ провокацією поширену органами влади самопроголошеного утворення "Придністровська молдавська республіка" інформацію про нібито участь СБУ в підготовці теракту в Придністров'ї. Відповідну заяву української спецслужби поширив у четвер, 9 березня, Telegram-канал СБУ.
"Будь-які заяви представників так званого "Міністерства державної безпеки" фейкової "Придністровської народної республіки" щодо участі СБУ в підготовці теракту варто розглядати виключно як провокацію, зрежисовану в Кремлі", - йдеться в повідомленні української спецслужби.
У СБУ закликають "не сприймати всерйоз нісенітниці, за поширенням яких вбачається чітка мета Росії розхитати ситуацію на території, яка фактично є окупованою та підконтрольною їй, звинувативши в цьому нашу державу".
"Брехня та провокації - один із видів зброї, яким активно користується РФ", - наголошується в повідомленні СБУ.