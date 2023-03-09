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СБУ: Заяви про підготовку "теракту" в Придністров'ї - провокація Кремля
СБУФото: Photoshot/picture alliance
КонфліктиУкраїна

СБУ: Заяви про "теракт" в Придністров'ї - провокація РФ

Валерій Сааков
52 хв. тому

Закиди в бік українських спецслужб у нібито причетності до підготовки "теракту" в Придністров'ї варто розглядати виключно як "провокацію, зрежисовану в Кремлі", кажуть у СБУ.

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У Службі безпеки України (СБУ) називають зрежисованою в РФ провокацією поширену органами влади самопроголошеного утворення "Придністровська молдавська республіка" інформацію про нібито участь СБУ в підготовці теракту в Придністров'ї. Відповідну заяву української спецслужби поширив у четвер, 9 березня, Telegram-канал СБУ.

"Будь-які заяви представників так званого "Міністерства державної безпеки" фейкової "Придністровської народної республіки" щодо участі СБУ в підготовці теракту варто розглядати виключно як провокацію, зрежисовану в Кремлі", - йдеться в повідомленні української спецслужби.

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У СБУ закликають "не сприймати всерйоз нісенітниці, за поширенням яких вбачається чітка мета Росії розхитати ситуацію на території, яка фактично є окупованою та підконтрольною їй, звинувативши в цьому нашу державу".

"Брехня та провокації - один із видів зброї, яким активно користується РФ", - наголошується в повідомленні СБУ.

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Раніше цього дня у Тирасполі заявили про "запобігання теракту", який нібито готувався за наказом СБУ і мав бути скоєний проти посадових осіб самопроголошеного утворення. 

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Крім того, минулого місяця РФ повідомляла про буцімто підготовку Києвом "провокацій" на території Придністров'я.

Придністров'я - загроза для України й Молдови?

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