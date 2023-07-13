СБУ вручила митрополиту УПЦ МП Павлу нову підозру

СБУ заявила про нові факти протиправної діяльності митрополита УПЦ МП Павла. Клірику, який нині перебуває під домашнім арештом через виправдовування агресії Росії, вручили нову підозру.

Служба безпеки України заявила, що викрила нові факти протиправної діяльності митрополита Української православної церкви Московського патріархату Павла (Лебедя). "Задокументовано, що за день до оголошення йому першої підозри від СБУ митрополит дав відео-інтерв’ю одному з вітчизняних ЗМІ. У ньому він заперечив існування України як суверенної держави. Також фігурант назвав російську збройну агресію проти України "громадянським конфліктом", який триває з 2014 року", - ідеться у повідомленні СБУ, оприлюдненому у четвер, 13 липня.

У відомстві зазначають, що лінгвістична експертиза підтвердила ці факти протиправних дій клірика. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили митрополиту про нову підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - щодо повторного порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань та щодо повторного виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.

Санкції відповідних статей КК передбачають до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна, наголошують у СБУ. Наразі вирішується питання щодо обрання Павлу запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

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Клірик перебуває під домашнім арештом

Наразі митрополит Павло перебуває під цілодобовий домашнім арештом, який вже кілька разів продовжували. Його підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі, виправдовуванні та запереченні збройної агресії Росії проти України.

Ці підозри СБУ йому оголосила ще 1 квітня, а також провела обшук в його помешканні. Також у відомстві оприлюднили записи телефонних розмов, на яких людина, яка представлена як Павло, зокрема, каже, що "люди задоволені" через російські прапори у Херсоні.

Того ж дня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту Лебедя на 60 днів та зобов'язав його носити електронний браслет.

На судовому засіданні митрополит заявив, що "нічого не зробив для того, щоб його в чомусь звинувачували". Крім того, церковник запевняє, що це "політична справа". "Я ніколи не був на стороні агресії. Я проти агресії. І зараз я перебуваю в Україні. Це моя земля", - сказав тоді Павло.

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