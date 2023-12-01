СБУ влаштувала другий вибух на залізниці у Бурятії - джерело

Джерело DW у правоохоронних органах стверджує, що СБУ влашутвала другий вибух на російській Байкало-Амурській залізничній магістралі. Спецслужба, за даними джерела, підірвала там ще один потяг з паливом.

Служба безпеки України (СБУ) знову влаштувала вибух на Байкало-Амурській залізничній магістралі (БАМ) у російській Бурятії, підірвавши ще один потяг із паливом. Про це DW повідомило джерело у правоохоронних органах України у п'ятницю, 1 грудня.

"Росіяни двічі потрапили в пастку СБУ - на Байкало-Амурській залізничній магістралі вибухнув ще один потяг із паливом", - розповів співрозмовник. За його даними, цей підрив став другим етапом спецоперації СБУ щодо виведення з ладу важливої для РФ залізничної магістралі, яку вони використовують, зокрема, і для військової логістики.

"Перший вантажний потяг вибухнув безпосередньо в Північномуйському тунелі. Для продовження руху росіяни почали використовувати об'їздний шлях, що проходить через "Чортів міст". Саме на це і розраховувала СБУ: під час проїзду потяга по цьому високому 35-метровому мосту спрацювали закладені в нього вибухові пристрої", - розповіло джерело.

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Російський Telegram-канал Baza у п'ятницю повідомив, що причиною вибухів у потягах в Бурятії стала диверсія, й слідчі порушили справу за статтею "теракт". Видання зауважує, що 30 листопада невідомі підірвали вантажний потяг на перегоні "Ітикіт-Окусікан", що складався з 50 вагонів. У результаті вибуху одна цистерна вигоріла, у двох цистернах виявили пробоїни. Пізніше, за даними Baza, в цьому ж районі було підірвано ще один потяг. "Чотири цистерни потяга вигоріли, ще дві були пошкоджені вогнем. За попередніми даними, паливо розлилося на площі 150 квадратних метрів", - повідомляється у дописі.

Напередодні, 30 листопада, джерела повідомляли, що СБУ причетна до органзації вибуху в залізничному Північномуйському тунелі на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії. За даними джерела, під час руху вантажного поїтяга спрацювали чотири вибухових пристрої. "Фактично це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм. І наразі цей шлях, який Росія використовує у тому числі й для військових поставок, паралізовано", - зазначило тоді джерело.