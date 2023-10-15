СБУ влаштувала "блекаут" у Бєлгородській області РФ - ЗМІ

Українські ЗМІ з посиланням на джерело в СБУ повідомили про удар дронами по електропідстанції у Бєлгородській області РФ. Губернатор регіону фактично підтвердив цю інформацію.

Служба безпеки України (СБУ) повідомила, що у ніч на неділю, 15 жовтня, атаки дронами зазнала електрична підстанція на території Бєлгородської області Росії. Про це пише низка українських ЗМІ. Також медіа, серед яких агенція "Інтерфакс-Україна", опублікували відео удару дронів по енергооб'єкту у селищі Красна Яруга.

"Поки російське міноборони розповідає, як "знищило чергові українські безпілотники" в Бєлгородській області, наші джерела в СБУ надали відео успішної атаки на електричну підстанцію Красна Яруга", - цитує агенція співрозмовника.

До цієї підстанції, зокрема, були підключені російські військові об'єкти, наголосив співрозмовник агенції в СБУ. "Чергова робота Служби безпеки для розуміння окупантів, що "блекаут" у відповідь на численні обстріли енергоінфраструктури з їхнього боку - це реальність, яка вже стоїть у них на порозі", - зазначили у службі.

В міноборони РФ заявили, що нібито збили 27 дронів

Удар по підстанції у селищі Красна Яруга фактично підтвердив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram. За його словами, у селищі було пошкоджене електропостачання, але зараз воно частково відновлене, роботи з ліквідації наслідків удару тривають.

Водночас міністерство оборони Росії повідомило, що в ніч на неділю, 15 жовтня, була відбита спроба "спроба київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА". Як стверджують у відомстві, російська ППО нібито перехопила 27 українських безпілотників: 18 з них - над Курською областю, два - над Бєлгородською.

Про 12 дронів, нібито збитих пізно увечері над Курською областю, заявив також губернатор області Роман Старовойт у себе в Telegram. За його словами, ніхто з мешканців області не постраждав.

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Це вже не перша атака, мішенню якої стають енергетичні об'єкти в населених пунктах РФ. Зокрема, 5 жовтня дрони залишили без електрики 67 населених пунктів в Курській області РФ. Перед цим, 28 вересня, в СБУ повідомили, що ударні безпілотники знищили електропідстанцію, що забезпечувала енергопостачання важливих військових об'єктів російських сил в Курській області РФ. За кілька днів низка українських ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ також повідомляли, що дрон СБУ скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію в селі Снагость Курської обалсті РФ.