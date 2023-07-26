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СБУ визнала причетність до руйнування Кримського мосту

Роман Губа
45 хв. тому

Голова СБУ Василь Малюк назвав вибух на Кримському мосту в жовтні 2022 року "однією з реалізацій" спецслужби. Це було перше руйнування на мосту від початку війни.

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Кримський міст 8 жовтня 2022 року
Кримський міст 8 жовтня 2022 рокуФото: AFP/Getty Images

Очільник Служби безпеки України (СБУ) Василь Малюк визнав причетність українських спецслужб до атаки на Кримський міст у жовтні 2022 року. Це сталося під час церемонії спецпогашення марки, присвяченої СБУ у середу, 26 липня,

"Руйнування Кримського мосту - це одна з наших реалізацій. Переконаний, що унікальні спецоперації, які проводить СБУ, стануть сюжетами для нових марок", - цитує його Telegram СБУ.

Часткове руйнування Кримського мосту внаслідок вибуху

8 жовтня 2022 року на ділянці автодорожнього полотна Кримського мосту стався потужний вибух, який завдав значної шкоди частині мосту, а на розташованій поруч залізничній гілці мосту сталася масштабна пожежа.

Окупаційна влада Криму спочатку заявила, що дорожнє полотно на мосту пошкодили "українські вандали". Згодом Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ спільно з російським Слідчим комітетом (СК) заявили, що руйнування відбулося внаслідок підриву вантажного автомобіля. Вибух, за їхніми даними, нібито організували Головне управління розвідки міністерства оборони України, його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура.

В українській розвідці діяльність ФСБ і СК тоді назвали "нісенітницею". Влада в Києві офіційно досі не визнавала причетності до вибуху на Кримському мосту.

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