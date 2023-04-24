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Фото: Romain Fellens/picture alliance
Закон і правоУкраїна

СБУ викрило на Хмельниччині схему видачі довідок ухилянтам

Максим Сидоржевський
3 год. тому

Керівництво лікарні на Хмельниччині масово видавало за гроші фіктивні довідки ухилянтам, заробляючи на цьому до 150 тисяч доларів щомісяця, стверджують у СБУ.

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Служба безпеки України (СБУ) викрила масштабну корупційну схему з видачі фіктивних довідок ухилянтам в одній із центральних районних лікарень Хмельницької області. Про це в понеділок, 24 квітня, повідомила в Telegram-каналі пресслужба СБУ.

"Посадовці налагодили масовий продаж фіктивних медичних документів для отримання групи інвалідності та "списання" з військової служби за станом здоров'я. За оперативними даними, "прибуток" фігурантів сягав 150 тисяч доларів на місяць", - ідеться в повідомленні.

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За інформацією СБУ, до організації оборудки причетне керівництво медзакладу та профільні лікарі, які діяли у складі злочинної групи. До незаконної діяльності зловмисники залучили шістьох "довірених" осіб, які підшукували потенційних клієнтів, зокрема ухилянтів, які планували втекти за кордон. "Від замовників ділки отримували паспортні дані та передавали їх лікарям, які були залучені до схеми. Отримані відомості посадовці використовували для оформлення фіктивних історій захворювань та меддовідок щодо непридатності до військової служби або встановлення групи інвалідності", - зазначено в повідомленні. 

Вартість "послуги" становила від двох до десяти тисяч доларів США, а сума залежала від терміновості замовлення і пакета виготовлених документів. Службовці СБУ задокументували близько 100 фактів оформлення підроблених документів.

Правоохоронці затримали голову лікарської комісії медзакладу і двох його спільників на передачі їм хабаря на суму 4,6 тисячі доларів. Під час обшуку в робочих кабінетах і за місцем проживання організаторів схеми виявлено грошей на суму сім мільйонів у гривневому еквіваленті, печатки та документацію, які підтверджують факти злочину.

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На підставі зібраних доказів затриманим повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, кажуть у відомстві.

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