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СБУ викрила на Харківщині клірика-колаборанта (ілюстративне фото)Фото: picture-alliance/dpa/R. Jensen
ЗлочинністьУкраїна

СБУ викрила на Харківщині клірика-колаборанта з УПЦ (МП)

Максим Сидоржевський
44 хв. тому

Під час окупації частини Харківщини силами РФ священик УПЦ (МП) підтримав російських військових і закликав вірян наслідувати його приклад.

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Служба безпеки України (СБУ) викрила на Харківщині священика Української православної церкви (Московського патріархату) (УПЦ МП), який публічно виправдовував збройну агресію РФ та воєнні злочини російських військових.

Йдеться про священнослужителя однієї з релігійних громад УПЦ (МП) на території Ізюмського району Харківщини. "Під час тимчасової окупації регіону клірик добровільно підтримав російських загарбників і "на власному прикладі" закликав зробити це інших місцевих жителів. Він публічно заявив, що місцева релігійна громада підпорядковується виключно Російській православній церкві (РПЦ)", - йдеться у повідомленні СБУ у четвер, 18 травня.

За даними служби, клірик за власної ініціативи написав листа помічнику предстоятеля РПЦ Кирила з проханням надіслати "гумдопомогу" на окуповану частину регіону. У подальшому він використовував російські товари для забезпечення "лояльності" місцевого населення до російських військових, стверджують у спецслужбі.

Крім того, як повідомляють у СБУ, він неодноразово виступав перед камерами російських пропагандистів, які приїздили до захопленого на той час Ізюма. У своїх коментарях клірик дискредитував українських військових, заперечував факти російської агресії та героїзував ліквідованих військових РФ, наголошують у СБУ.

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Правоохоронці повідомили викритому священику про підозру за частиною третьою статті 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії РФ проти України з використанням засобів масової інформації). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу і триває розслідування.

Нагадаємо, протягом 2022 року СБУ провела понад 40 "контррозвідувальних та безпекових заходів" у церковному середовищі УПЦ (МП). У результаті було порушено понад 60 кримінальних проваджень проти священнослужителів УПЦ (МП). Деяких священників Україна передала РФ під час обмінів на українських військовослужбовців.

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