СБУ викрила на Харківщині клірика-колаборанта з УПЦ (МП)

Під час окупації частини Харківщини силами РФ священик УПЦ (МП) підтримав російських військових і закликав вірян наслідувати його приклад.

Служба безпеки України (СБУ) викрила на Харківщині священика Української православної церкви (Московського патріархату) (УПЦ МП), який публічно виправдовував збройну агресію РФ та воєнні злочини російських військових.

Йдеться про священнослужителя однієї з релігійних громад УПЦ (МП) на території Ізюмського району Харківщини. "Під час тимчасової окупації регіону клірик добровільно підтримав російських загарбників і "на власному прикладі" закликав зробити це інших місцевих жителів. Він публічно заявив, що місцева релігійна громада підпорядковується виключно Російській православній церкві (РПЦ)", - йдеться у повідомленні СБУ у четвер, 18 травня.

За даними служби, клірик за власної ініціативи написав листа помічнику предстоятеля РПЦ Кирила з проханням надіслати "гумдопомогу" на окуповану частину регіону. У подальшому він використовував російські товари для забезпечення "лояльності" місцевого населення до російських військових, стверджують у спецслужбі.

Крім того, як повідомляють у СБУ, він неодноразово виступав перед камерами російських пропагандистів, які приїздили до захопленого на той час Ізюма. У своїх коментарях клірик дискредитував українських військових, заперечував факти російської агресії та героїзував ліквідованих військових РФ, наголошують у СБУ.

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Правоохоронці повідомили викритому священику про підозру за частиною третьою статті 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії РФ проти України з використанням засобів масової інформації). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу і триває розслідування.

Нагадаємо, протягом 2022 року СБУ провела понад 40 "контррозвідувальних та безпекових заходів" у церковному середовищі УПЦ (МП). У результаті було порушено понад 60 кримінальних проваджень проти священнослужителів УПЦ (МП). Деяких священників Україна передала РФ під час обмінів на українських військовослужбовців.