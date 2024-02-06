СБУ викрила мережу спецслужбовців, які працювали на ФСБ

П'ятеро колишніх і нинішніх співробітників українських спецслужб заарештовані за роботу на російську ФСБ. Вони передавали інформацію про базування військ, постачання зброї і охорону АЕС, кажуть в СБУ.

Служба безпеки України у вівторок, 6 лютого, повідомила про викриття "потужної агентурної мережі" військової контррозвідки Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ), до якої входили колишні посадовці головного управління розвідки міністерства оборони та Служби зовнішньої розвідки України, а також співробітник обласного управління СБУ.

"Завданням цієї агентурної мережі була передача агресору розвідданих про Сили оборони та стратегічно важливі енергооб’єкти нашої держави", - йдеться у дописі спецслужби у Telegram.

Наразі викриті і арештовані п'ятеро учасників цієї мережі, всім їм оголосили підозри у державній зраді.

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Інформацію передавали через "волонтера" і контрабандистів

За даними слідства, фігуранти тримали зв'язок з одним і тим же куратором - співробітником ФСБ, який перебуває у тимчасово окупованому Криму.

Йому, зокрема, передавали дані про місця базування українських військових, канали переправлення іноземного озброєння в Україну, особливості роботи та системи охорони Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій, особисті дані українських захисників, геолокацію фортифікаційних споруд та інженерних загороджень у Одеській області.

"Для максимальної конспірації фігурант не надсилав інформацію телефоном. Він передавав розвіддані до ФСБ через спільника, який виїжджав за кордон як волонтер та особисто звітував резиденту ворожої спецслужби", - зазначили у СБУ.

Особливо чутлива інформація передавалася на флешці через контрабандистів з прикордонних районів України.

У СБУ зазначають, що ФСБ вербувала учасників групи, "використовуючи у тому числі погрози вбивства їх сімей" та фінансові стимули.

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