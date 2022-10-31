СБУ відкрила з початку війни 23 провадження щодо УПЦ

250-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 31 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 30 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події понеділка, 31 жовтня (час київський).

++16:49++

Прем'єр-міністри України Денис Шмигаль та Чехії Петр Фіала за підсумками міжурядових консультацій підписали заяву, в якій закликали міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на Росію та наголосили на необхідності збільшення військової, фінансової і гуманітарної допомоги Україні.

Як розповів Шмигаль, Чехія на державному рівні розробила власний план допомоги Україні. "Це щорічно понад 20 мільйонів євро протягом 2023-2025 років", - сказав він. За його словами, крім чеських самохідних гаубиць "Дана", танків і броньованих машин піхоти, Україна отримає й іншу зброю.

"Уряд Чехії підтримав і створення міжнародного трибуналу для засудження військово-політичного керівництва РФ за злочинну війну проти України", - розповів Шмигаль після консультацій.

Також Чехія готова долучатися до відбудови України, зокрема, взяти патронаж над Дніпропетровщиною.

Одним із основних питань на консультаціях була європейська інтеграція України. "Уряд Чехії, яка нині головує у Раді Європейського Союзу, підтвердив свою відданість підтримці інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС. Розраховуємо на допомогу чеських друзів у входженні нашої держави до економічного, логістичного та цифрового простору ЄС. А також очікуємо, що Чехія прискорить процес в перемовинах про членство у Євросоюзі", - сказав Шмигаль. Київ сподываэться, що переговори розпочнуться вже у 2023 році.

++16:21++

У "Дії" можна обрати журі на нацвідбір "Євробачення"

Міністерство цифрової трансформації України запустило в застосунку "Дія" голосування за обрання журі для національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2023". Українці обиратимуть журі вперше.

Серед кандидатів: Джамала, Dzidzio, Тіна Кароль, Злата Оґнєвіч, Катерина Павленко (Monokate), Юлія Саніна, Костянтин Томільченко, Тарас Тополя та Валерій Харчишин.

Голосування триватиме до 7 листопада. Троє тих, хто набере найбільшу кількість голосів, увійдуть до складу журі нацвідбору.

++16:00++

Падіння ракети в Молдові: міноборони не зафіксувало порушення повітряного простору

Попри те, що збита українськими військовими російська ракета впала на півночі Молдови, в міністерстві оборони країни не зафіксували порушення повітряного простору. Радіолокаційні системи не виявили фрагменти ракети через їхній незначний розмір та малу відображаючу поверхню, повідомили в молдовському міноборони.

Міністерство закордонних справ Молдови засудило ракетні удари по містах України та використання Росією енергоресурсів у якості зброї. Атаки на енергетичну інфраструктуру України завдають величезних економічних і соціальних збитків усьому Європейському континенту, зокрема громадянам Молдови, які відчувають на собі наслідки війни по сусідству, наголосили в міністерстві.

++15:39++

СБУ відкрила з початку війни 23 провадження щодо представників УПЦ

Служба безпеки України (СБУ) провела обшуки в керівництва і представників Кіровоградської та Олександрійської єпархій Української православної церкви, які, за даними спецслужби, причетні до "поширення ідей, що посягають на територіальну цілісність України та розпалювання релігійної ворожнечі".

Під час обшуків виявили листування митрополита Кіровоградського і Новомиргородського з главою Російської православної церкви патріархом Кирилом, а також вилучили "велику кількість виготовлених у РФ антиукраїнських матеріалів". "За попередніми оцінками, у текстах містяться ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених Кримінальним кодексом України", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, такі матеріали активно поширювали серед священнослужителів і вірян, "аби сформувати серед них позиції, вигідні РФ". Зокрема, в них виправдовувалася анексія Криму. Автор однієї з виявлених книг - колишній секретар Одеської єпархії УПЦ Андрій Новіков, який у 2014 році виїхав до РФ.

В СБУ нагадали, що з початку повномасштабної війни відкрили 23 кримінальні провадження "щодо підривної діяльності окремих представників УПЦ МП", і що вже є 33 підозрюваних - "від класичних агентів збору інформації до коригувальників вогню".

++15:10++

Міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір (Cem Özdemir) закликав Росію продовжити дотримуватись умов "зернової угоди". "Одностороннє призупинення Росією "зернової угоди" є безвідповідальним з огляду на мільйони тих, хто голодує в усьому світі", - сказав він в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke.

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) також різко розкритикувала рішення президента РФ Володимира Путіна вийти з угоди та високо оцінила зусилля Організації Об'єднаних Націй з її порятунку. "Я безумовно вітаю той факт, що ООН намагається знайти швидке рішення та відновити поставки. Найбідніші не повинні бути заручниками великодержавних фантазій Путіна", - сказала вона агентству dpa. Ламбрехт назвала абсолютно неприйнятним використання Москвою голоду як зброї.

Речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) зауважив у Берліні, що "зернова угода" була дуже успішною, і завдяки ній з України вивезли мільйони тонн зерна. Він наголосив, що використання Росією голоду як зброї є чимось "глибоко підлим".

++14:47++

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала перебуває з візитом в Україні.

"Ми знаходимося в Києві, який сьогодні вранці зазнав ракетних обстрілів з боку Росії", - написав він у Twitter.

Разом із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем він проводить міжурядове засідання щодо економічної співпраці, а також міжнародної підтримки України та її післявоєнної відбудови. "Українці воюють не лише за свою країну, але й за всю Європу. Наша підтримка має бути постійною", - наголосив Фіала.

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++14.28++

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен прибув до Харкова, щоб передати населенню міста та області будматеріали, медикаменти та готові страви. "Я приїхав зі своєю командою, щоб передати частину гуманітарної допомоги в рамках операції "Корабель для України", а саме 50 тонн готових страв, 30 тонн будівельних матеріалів та сім тонн медикаментів", - сказав де Понсен у відеозверненні з Харкова, розміщеному в мікроблозі Twitter.

++13.56++

Україна гостро потребує обладнання та матеріалів для відбудови пошкоджених енергооб'єктів після чергової російської ракетної атаки, повідомив виконавчий директор енергохолдингу "ДТЕК" Дмитро Сахарук під час телемарафону в понеділок. "Ми, на жаль, уже використали запас обладнання, який був у нас на складах після перших двох хвиль атак, що тривають з 10 жовтня. Якусь кількість обладнання ми змогли купити. Вартість обладнання, яке потрібно купувати, вимірюється сотнями мільйонів доларів. Є певні складнощі з придбанням обладнання. Зараз працюємо над тим, яким чином його купити чи отримати від наших партнерів, якщо у них буде можливість передати його безплатно. Ця проблема не лише у нас, а й у всіх енергетиків", - сказав Сахарук, якого цитує "Інтерфакс-Україна". Сахарук також не виключив, що через аварійні відключення окремі споживачі можуть залишатися без світла понад 4-6 годин. "Це (тривалість відключень. - Ред.) залежить від характеру та обсягу пошкоджень", - зазначив він.

++13.43++

Енергохолдинг "ДТЕК" заявив про серйозні пошкодження енергетичних об'єктів у Київській області внаслідок масових терористичних ударів Росії по цивільній та енергетичній інфраструктурі України у понеділок вранці. "31 жовтня через обстріл РФ були пошкоджені енергооб'єкти, що живлять Бориспільський, Броварський, Переяславський, Вишгородський та Ірпінський райони. Без світла поки близько 300 тисяч клієнтів у Київській області", - повідомив сайт групи.

++13.38++

На аеродромі у Псковській області РФ внаслідок сильного вибуху повністю знищені два ударних російських гелікоптери Ка-52, іще два сильно пошкоджені, повідомляє Головне управління розвідки міноборони України. "На військово-повітряній базі ЗС РФ "Веретьє" (Псковська область, Острів-5) уночі 31 жовтня стався потужний вибух. Два російські ударні вертольоти Ка-52 "Алігатор" повністю знищено. Ще два - суттєво пошкоджено. Деталі щодо знищення іншої техніки й особового складу уточнюються", - зазначено в повідомленні.

++13.30++

Близько 2/3 території Черкаської області залишилися без електропостачання внаслідок російських обстрілів регіону, повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. "Маємо два прильоти на один з об'єктів критичної інфраструктури енергетичної сфери, що, на жаль, знеструмив дві третини області", - сказав посадовець в ефірі національного телемарафону, цитує "Інтерфакс-Україна". Табурець також повідомив, що внаслідок обстрілу поранено чотирьох осіб. За словами чиновника, пожежі на об'єкті вже повністю ліквідовано. Розпочалися роботи з ліквідації наслідків обстрілів та відновлення електропостачання у регіоні.

++12.53++

Через аварійну ситуацію в Києві 80 відсотків споживачів залишаються без водопостачання, тривають роботи над тим, щоб якнайшвидше відновити водопровідні станції, повідомляє пресслужба "Київводоканалу". "Фахівці "Київводоканалу" працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити водопровідні станції. Через аварійну ситуацію в Києві 80 відсотків споживачів залишаються без водопостачання. Фахівці роблять все можливе, щоб повернути воду до кранів киян", - зазначено на Facebook-сторінці підприємства.

++12.40++

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок ранкових обстрілів ракетами та дронами пошкоджено 18 об'єктів критичної інфраструктури в 10 регіонах. "Російські терористи вкотре масовано атакували Україну. Їхня ціль - не військові об’єкти, а цивільна критична інфраструктура. Ракетами та дронами уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів, більшість з яких - енергетичні", - написав він у Telegram-каналі. За його даними, знеструмлені сотні населених пунктів у семи областях України. "Наслідки могли бути набагато гіршими. Але завдяки героїчній і професійній роботі ППО з понад 50 випущених по нашій території ракет збито 44. Дякую бійцям, які захищають наше небо", - додав прем'єр.

++12.31++

У Кривому Розі одна з випущених російськими військами ракет влучила у промислове підприємство, а дві інших ракети збили сили ППО, повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул в Telegram-каналі . "Під час ранкового ракетного обстрілу дві ракети збиті, одна крилата ракета - влучання у промислове підприємство. Руйнування, але без втрат", - поінформував посадовець.

++11.56++

У районі населеного пункту Наславча на півночі Молдови в понеділок уранці впала збита російська ракета, повідомило міністерство внутрішніх справ країни. "Сьогодні вранці ракета, збита українською системою ППО, впала в районі північного краю населеного пункту Наславча Республіки Молдова, розташованого на кордоні з Україною", - йдеться в повідомленні .

Унаслідок падіння уламків російської ракети попередньо обійшлося без постраждалих, але вибито вікна кількох будинків у Наславчі. "Наразі сили МВС оточили район падіння ракети, щоб уникнути можливих небезпек, на місці працює документальна група", - поінформували в у відомстві.

++11.42++

Уламки російських ракет влучили на територію Хмельницької області, внаслідок чого сталося руйнування цивільного об'єкта, однак обійшлося без постраждалих, повідомив голова ОВА Сергій Гамалій у Telegram-каналі . Про деталі посадовець пообіцяв повідомити згодом.

++11.16++

Українські військові повідомили про збиття у небі над Миколаївщиною та Одещиною 12 російських крилатих ракет і російського вертольота Ка-52. "Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 10 ракет над Миколаївщиною, дві - над Одещиною. На Херсонщині збито черговий ударний ворожий гелікоптер Ка-52", - повідомляє пресслужба Повітряного командування "Південь" у Facebook .

++11.10++

У Чернівецькій області пошкоджено критичну інфраструктуру внаслідок ракетних обстрілів, повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк у Telegram-каналі .

++11.05++

Обстріли Росією України доводять, що РФ не зацікавлена ні в мирних переговорах, ні в глобальній продовольчій безпеці, заявив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. "Ранок розпочинається із сирен по всій Україні. Російські ракети вразили енергетичну інфраструктуру Києва та інших міст, спричинивши перебої з електрикою і водою. Росія не зацікавлена ні в мирних переговорах, ані в глобальній продовольчій безпеці. Єдина мета Путіна - смерть і руйнування", - написав Ніколенко у Twitter.

++10.59++

Українські військові знищили 44 із понад 50 ракет, випущених із території РФ, повідомляють Повітряні сили ЗСУ. "Російські окупанти здійснили декілька хвиль ракетних атак по об'єктах критичної інфраструктури України. З літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 із півночі Каспійського моря та Волгодонська (Ростовська область)", - йдеться у повідомленні в Telegram-каналі. "Так, 44 крилаті ракети знищені силами та засобами Повітряних сил у зонах відповідальності повітряного командування "Центр" - 18, повітряного командування "Південь" - 12, повітряного командування "Схід" - 9, повітряного командування "Захід" - 5!", - додали у ПС ЗСУ.



++10.56++

Влада Запоріжжя повідомила про повторний обстріл обласного центра росіянами. "Ворог повторно атакує Запоріжжя", - написав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram-каналі.

++10.52++

Від ракетного удару росіян постраждали також і об'єкти енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді, а також є серйозні руйнування, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Є прильоти під час ранкової атаки на область. Росіяни влучили по об'єктах енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді. Серйозні руйнування. Працюють усі служби", - йдеться у повідомленні у Telegram-каналі.

++10.48++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звинуватив Росію у бажанні воювати з мирним населенням, і наголосив, що Росія робить це, тому що вона все ще має як ракети, так і бажання вбивати українців. "Чергова партія російських ракет уразила критично важливу інфраструктуру України. Замість того, щоб битися на полі бою, Росія воює з мирним населенням. Не виправдовуйте ці атаки, називаючи їх "відповіддю". Росія робить це, тому що вона все ще має ракети та бажання вбивати українців", - написав Кулеба у соцмережі Twitter.



++10.28++

Посолка США в Україні Бриджіт Брінк звинуватила Росію в спробах залишити Україну "в холоді та темряві напередодні зими" за допомогою "бездушних" та "варварських" ракетних ударів по цивільних об'єктах України. "Як і мільйони українців, наша команда посольства США в Україні знову в укритті, оскільки Росія продовжує бездушні та варварські ракетні удари по народу України, намагаючись залишити країну в холоді та темряві напередодні зими", - написала Брінк у соцмережі Twitter.

++10.14++

В одному з районів Київської області внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено будівлі, є постраждалі, повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов. "Загроза ракетних ударів триває. В одному з районів Київщини Силами протиповітряної оборони вже збито ворожі ракети. Водночас унаслідок обстрілів і влучань окупантів маємо пошкоджені будівлі. Є постраждалі. На місці працюють рятувальники та поліція. Фіксуємо наслідки ворожих обстрілів", - написав він у Telegram-каналі .

++10.00++

Через масовані обстріли критичної інфраструктури російськими окупаційними силами в понеділок уранці в Україні запроваджуються екстрені відключення електроенергії, повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко. "Через масовані обстріли критичної інфраструктури запроваджуються екстрені відключення електроенергії", - написав Тимошенко в Telegram-каналі. Він зазначив, що під масований російський ракетний удар потрапили об'єкти енергосистеми низки областей України. "Частину ракет вдалося збити ППО, частина влучила в ціль. Служби працюють над ліквідацією наслідків", - наголосив Тимошенко.

++09.39++

Над Львівською областю збито російські ракети, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. "Над Львівщиною збили ракети ворога. Деталі згодом. Залишайтеся в укриттях", - написав посадовець у Telegram-каналі .

++09.30++

На Вінниччині збита російська ракета впала на цивільні об'єкти, унаслідок чого є руйнування, повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. "Є руйнація. Загиблих і поранених немає. Працюють спецслужби та ДСНС", - написав Борзов у понеділок у Telegram-каналі.

++09.23++

На Кіровоградщині російські ракети влучили в один з енергетичних об'єктів у районі Світловодська, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. "Увага! Ворожі ракети влучили в один з енергетичних об'єктів у районі Світловодська. Попередньо - без жертв. Триває ліквідація наслідків пожежі", - написав посадовець у Telegram-каналі.

++09.19++

У понеділок, близько 8:00, російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Харкову та Чугуївському району області, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "Попередньо (удари завдано - Ред.) ракетами комплексу С-300, які запустили з Бєлгорода. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом. Постраждалих наразі немає, всі служби працюють на місцях влучень. Інформація уточнюється", - написав Синєгубов у Telegram-каналі. Він повідомив також, що минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області, унаслідок чого постраждав 16-річний підліток.



Росіяни знову обстрілюють ракетами українські міста

++09.03++

У понеділок вранці російські окупаційні війська завдали ударів крилатими ракетами по низці українських міст, зокрема Києву, Харкову та Запоріжжю. Місцева влада в Telegram-каналах повідомила про пошкодження об'єктів критичної інфраструктури в Києві й Харкові. У результаті удару по об'єктах критичної інфраструктури частину Києва знеструмлено, у деяких районах немає водопостачання, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

Водночас мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два прильоти по об'єкту критичної інфраструктури міста.

У Запоріжжі через атаку у місті виникли відключення енергопостачання, інформація про постраждалих і масштаби пошкоджень уточнюється, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв. На місцях прильотів працюють аварійні служби.

++08.55++

В одній із громад Київської області є прильоти, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. "Київська область. В одній із громад області - прильоти. Ракетна атака триває. ППО відпрацьовує цілі. Залишайтеся в укриттях! Крім того, в області застосовується обмеження електроенергії", - написав Кулеба у понеділок у Telegram-каналі.

++08.39++

Росіяни завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури на Черкащині, повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. "Ворог атакував один з об'єктів критичної інфраструктури Черкаської області. У зв'язку з цим частина області знеструмлена. Аварійні служби працюють", - написав Табурець у Telegram-каналі у понеділок.

++08.27++

Нова Зеландія запровадила нові санкції проти російських фізичних та юридичних осіб у зв'язку зі збройною агресією РФ проти України, повідомляють ЗМІ з посиланням на заяву глави новозеландського МЗС Нанаї Махути. "Сьогодні ми запроваджуємо санкції проти 14 фізичних і семи юридичних осіб Росії в рамках нашої постійної підтримки України", - йдеться у заяві міністерки. Вона зазначила, що санкції запроваджуються з наголосом на сектор оборони та безпеки, вони стосуються військовослужбовців, оборонних структур та їхніх керівників. Крім того, під санкції потрапляють керівники та акціонери компаній, які розробляють та виробляють ракети й вогнепальну зброю.

США посилять свою військову присутність у Європі

++07.45++

У середині листопада до Європи прибуде американська авіаносна ударна група на чолі з новим атомним авіаносцем USS Gerald Ford, повідомило британське військове видання Navy Lookout. Авіаносець, на борту якого міститься близько 90 літаків і гелікоптерів, зокрема винищувачі-бомбардувальники п'ятого покоління F-35C, стане на якір на півдні Англії. У поході його супроводжують ракетний крейсер, есмінці та атомний підводний човен.

За даними Пентагону, в східній частині Середземного моря, в акваторії Адріатики також розташована авіаносна ударна група ВМС США на чолі з атомним авіаносцем USS George Bush. Корабельне угруповання діє поблизу Хорватії. До складу групи, що увійшла 25 серпня в Середземне море, крім авіаносця, входять ракетний крейсер USS Leyte Gulf і чотири есмінці - USS Nitze, USS Farragut, USS Truxtun та USS Delbert Black, а також атомний підводний човен, оснащений крилатими ракетами Tomahawk.

++07.27++

За добу українські військові відбили атаки російських окупаційних сил поблизу низки населених пунктів у кількох областях України. Йдеться про Зелене Харківської області, Білогорівку, Миколаївку і Новоселівське на Луганщині, Авдіївку, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнку і Новобахмутівку Донецької області, повідомив Генштаб Збройних Сил України у ранковому зведенні. Протягом минулої доби російські агресори завдали чотирьох ракетних та п'ять авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів росіян зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Куп’янськ Харківської області, Сіверськ на Донеччині, Нова Кам’янка Херсонської області та Березнегувате й Очаків на Миколаївщині.



++07.12++

ООН, Туреччина та Україна погодили в рамках зернової угоди план пересування для 14 суден, які перебувають у турецьких водах на понеділок, 31 жовтня, ідеться в заяві Спільного координаційного центру в Стамбулі. Крім того, три делегації також домовилися про проведення інспекцій у понеділок для 40 суден, що виходять із порту. У СКЦ зазначили, що російська делегація була проінформована про ці плани.

За даними центру, нині 21 судно, котре беру участь в ініціативі з близько 700 тисячами тонн агропродукції на борту перебувають в українських Чорноморських портах або поблизу них. Також у неділю в Стамбулі поновили перевірку суден з українським зерном, що виходять з Чорного моря. Згідно з повідомленням, 30 жовтня було завершено інспекцію 11 таких суховантажів. А загалом на проведення перевірки в Стамбулі зареєстровано 112 суден, з яких 97 - з вантажем, кажуть у СКЦ.

Раніше РФ заявляла, що припиняє свою участь у зерновій угоді.

Перше судно з зерном вийшло з Одеси To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



