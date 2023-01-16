СБУ відкрила нову справу проти депутата РФ Журавльова

Депутат особисто брав участь у бойових діях на сході України, а також публічно закликав до активізації так званої "денацифікації" й знищення двох мільйонів українців.

Служба безпеки України (СБУ) зібрала додаткові матеріали та розпочала нове кримінальне провадження щодо депутата Держдуми РФ Олексія Журавльова, який брав участь у бойових діях проти Сил оборони України на східному фронті.

"З початку повномасштабного вторгнення він регулярно приїжджав до тимчасово окупованої частини Донецької області", - повідомляє Telegram-канал СБУ. Там Журавльов "увійшов до складу російського угруповання бойовиків "интернациональная бригада "Пятнашка"", кажуть у відомстві.

"Перебуваючи у лавах окупантів, він інспектував тимчасово захоплені населені пункти та виступав одним із головних "ньюзмейкерів" Кремля, включаючись в ефіри пропагандистських телеканалів з фронту", - йдеться в повідомленні. Крім того, Журавльов розгорнув широку агітаційну кампанію на підтримку збройної агресії РФ проти України.





"Журавльов публічно закликав до активізації так званої "денацифікації" та знищення двох мільйонів українців. Також російський депутат агітував мешканців захоплених районів Донеччини вступати до окупаційних угруповань країни-агресора", - аргументують у службі.

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Раніше СБУ вже повідомила йому про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України за участь у голосуванні Держдуми РФ про визнання Кремлем незалежності самопроголошених "Л/ДНР". Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років або довічного позбавлення волі.

Нові обставини слідчі СБУ кваліфікують за такими статтями Кримінального кодексу України: ст. 260 - участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань; ст. 436 - публічні заклики до агресивної війни або до розв'язування воєнного конфлікту.



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"Служба безпеки проводить комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності", - йдеться у повідомленні спецслужби. Розслідування здійснюють співробітники СБУ Івано-Франківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.