СБУ в Одесі інсценувала вбивство, щоб затримати агента РФ

В Одесі Служба безпеки України (СБУ) спільно з Нацполіцією затримали агента російських спецслужб, який замовив убивство активіста - голови громадського формування в Одесі. Як повідомили в вівторок, 22 жовтня пресслужби СБУ та ГУ Нацполіції Одещини, затриманий громадянин України діяв в інтересах куратора з Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ.

Для затримання зловмисника, правоохоронцям довелося інсценувати вбивство 56-річного жителя Одеси, надати фото та відеодокази замовнику щоб той передав їх своєму куратору з ФСБ. Організатору вбивства російські спецслужби пообіцяли перерахувати 80 тисяч доларів, з яких 70 тисяч мала становити винагорода кілеру.

ФСБ планувало "показову" ліквідацію діяча з проукраїнською позицією

Російській спецслужбі це вбивство було потрібно як "показова" ліквідація діяча, який публічно підтримував мобілізацію. Мета, яку переслідували російські спецслужби, - "посіяти паніку і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні", наголошують у СБУ. В разі успішного виконання цього злочину планувалися замовні вбивства й інших активістів із публічною проукраїнською позицією, додали в службі.

Затриманим замовником вбивства виявився 43-річний громадянин України, який потрапив у поле зору спецслужб РФ ще у 2017 році - тоді він працював у службі безпеки одного з російських олігархічних кланів. А вже після повномасштабного вторгнення в Україну росіяни поновили з ним зв'язок, кажуть у СБУ.

Агенти СБУ зімітували "вбивство"

Задля запобігання злочину співробітники СБУ вивели потенційного "кілера" на організатора. Цей "виконавець" діяв під контролем правоохоронців. Він придбав пістолет із набоями, "виконав" завдання і відзняв "убите тіло" жертви на камеру телефона. Після імітації вбивства "кілер" передав своєму замовнику відповідні фото- і відеоматеріали з місця події.

А затримали російського агента саме тоді, коли той мав намір передати "докази" замовного вбивства куратору з РФ. Крім того, під час затримання у публічному місці зловмисник мав при собі бойову гранату Ф-1, застосування якої могло призвести до людських жертв, та мобільний телефон із доказами комунікації з російськими куратором. Затриманому повідомлено про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України, кажуть у СБУ та Нацполіції.

Раніше повідомлялося, що контррозвідка СБУ затримала агента РФ, який намагався вбити посадовця Мелітопольської міської ради. Крім того, 23 вересня СБУ повідомило про нейтралізацію в Одесі оперативно-бойової групи ГРУ в Одесі.

Читайте також: СБУ інсценувала смерть Аркадія Бабченка, журналіст живий