СБУ уразила в Криму низку військових об'єктів РФ - джерело

Вранці 5 грудня в анексованому Криму українські безпілотники уразили радіолокаційні системи РФ та стоянку гелікоптерів. Це була спецоперація СБУ, стверджує джерело у правоохоронних органах.

Удари безпілотних літальних апаратів, яких було завдано вранці у вівторок, 5 грудня, по низці російських військових об'єктів в анексованому Криму - це спецоперація Служби безпеки України (СБУ), стверджує джерело у правоохоронних органах. Зокрема, за цими даними, ударів було завдано по російських радіолокаційних системах і системах управління, розташованих на сході окупованого Росією півострова.

Зокрема, безпілотники СБУ уразили російську радіолокаційну систему "Небо-М" в районі селища Багерове Єдикуйського району Автономної республіки Крим, стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 "Терек" і систему управління зенітно-ракетних підрозділів "Байкал-1М" біля села Стрілкове.

Окрім того, за даними джерела, зранку сили СБУ та Головного управління розвідки міністерства оборони України уразили "Морський нефтяний термінал" у Феодосії.

"Це важливий інфраструктурний обʼєкт, який забезпечує паливом російські війська. По ньому відпрацювали українські безпілотники", - повідомив співрозмовник. За даними джерела, наслідки влучань доволі суттєві, адже на території терміналу знаходиться близько 30 резервуарів палива.

Як повідомлялось, вранці 5 грудня в міністерстві оборони РФ заявили про збиття вночі над окупованим Росією Кримом 41 безпілотного літального апарату.

Про наслідки атаки російське відомство не повідомило. Там традиційно заявили, що "запобігли спробі київського режиму здійснити терористичну атаку".