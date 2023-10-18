СБУ: Україна дронами атакувала табір РФ в Курській області

Дрони СБУ вдарили по польовому табору військ РФ неподалік аеродрому "Халине" в Курській області Росії. Там розміщувалися близько трьох тисяч росіян та військова техніка, повідомило джерело в СБУ.

Дрони Служби безпеки України у ніч на середу, 18 жовтня, вдарили по польовому табору російських сил неподалік військового аеродрому "Халине" в Курській області, повідомило DW джерело в СБУ.

За словами співрозмовника, в польовому таборі росіян біля села Постоялі Двори розміщувалися до трьох тисяч російських військових і близько 80 одиниць військової техніки. Точні втрати наразі уточнюються, втім вони значні, адже зафіксували щонайменше 18 влучань дронів по табору, наголосило джерело.

В РФ стверджують, що нібито збили 28 дронів

Зранку 18 жовтня російське міністерство оборони вчергове заявило, що уночі була зупинена "спроба київського режиму здійснити терористичну атаку" на території РФ. Зокрема, російська ППО нібито "перехопила і збила 28 українських безпілотних літальних апаратів" над територією Бєлгородської, Курської областей і над акваторією Чорного моря.

Водночас губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що російська ППО напередодні увечері знищила над Курськом і областю 12 безпілотників, "запущених з боку України". Падіння уламків зафіксували в Курську та в селі Зоріно. За його словами, ніхто з мешканців не постраждав.

Також Старовойт заявив, що близько 5 ранку сили міноборони РФ нібито зупинили атаку "українських БПлА" в Курському районі - збили шість безпілотників і подавили засобами радіоелетронної боротьби ще чотири. Він також заявив, що на території області постраждалих і руйнувань немає.

Нагадаємо, днями в СБУ повідомили про удар дронами по електричій підстанції на території Бєлгородської області Росії. До цієї підстанції, зокрема, були підключені російські військові об'єкти, наголосили в СБУ.

Читайте також: У Курській області РФ дрони лишили без світла десятки населених пунктів