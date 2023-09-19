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СБУ: Удару по Костянтинівці завдали війська РФ з ЗРК С-300

Степан Смишляєв
19 вересня 2023 р.

Коментуючи матеріал NYT, в якому стверджується, що по ринку у Костянтинівці влучила українська ракета, в СБУ заявили, що ракета була російська.

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Ринок у Костянтинівці після ракетного удару
В СБУ наполягають: по ринку у Костянтинівці 6 вересня вдарила ракета РФФото: Volodymyr Zelenskiy Via Telegram/REUTERS

Ракетний удар по ринку в  Костянтинівці Донецької області 6 вересня було завдано російськими військами з зенітного ракетного комплексу (ЗРК) С-300, наголошує пресслужба Служби безпеки України.

"За даними слідства, ворог ударив по цьому цивільному об'єкту з комплексу С-300. Про це свідчать, зокрема, ідентифіковані уламки ракети, вилучені на місці трагедії. Також слідство досліджує низку інших матеріалів, які свідчать про причетність ворога до цього обстрілу", - цитує представників СБУ агенція "Інтерфакс-Україна".

Так у спецслужбі прокоментували статтю американського видання The New York Times (NYT), в якій стверджується, що по ринку в Костянтинівці, ймовірно, влучила українська ракета, випущена з ЗРК "Бук", що збилася з курсу.

ЗМІ: В силах оборони є сумніви щодо незаангажованості автора

При цьому джерело "Інтерфакс-Україна" в Силах безпеки та оборони стверджує, що автора зазначеної статті NYT Томаса Гіббонса-Неффа вже двічі позбавляли прескарти Збройних сил України "за порушення правил роботи в районах бойових дій". За словами співрозмовника агенції, він "неодноразово помічений на просуванні російських наративів".

"Він систематично готує антиукраїнські матеріали в The New York Times, де намагається дискредитувати Україну і нашу армію. Зокрема, раніше він писав, що ЗСУ нібито використовують касетні боєприпаси в населених пунктах, заявляв, що наші військові торгують танками й артилерією, а також звинувачував у марнотратстві американських волонтерів, які допомагають Україні", - сказав співрозмовник агентства.

Офіс президента: необхідна правова оцінка публікацій

Відреагували на матеріал NYT і в Офісі президента України (ОПУ). Радник голови ОПУ Михайло Подоляк наголосив: поява в іноземних ЗМІ публікацій із сумнівами щодо причетності РФ до удару по Костянтинівці "тягне за собою зростання конспірологічних теорій, а тому потребує перевірки та правової оцінки з боку слідчих органів".

"Вивчаються обставини удару по Костянтинівці. У будь-якому разі юридична істина буде встановлена. Водночас не можна забувати: саме Росія розпочала вторгнення в Україну, і саме вона несе відповідальність за розв’язання війни в нашій країні", - написав він у Twitter.

Тим часом у ЗСУ закликали дочекатися результатів офіційного розслідування атаки по Костянтинівці. Розслідування проводиться за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).

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