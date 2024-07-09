СБУ та ГУР атакували вночі низку об'єктів в Росії - ЗМІ

У Росії заявляли про атаку безпілотників у кількох регіонах. За даними українських ЗМІ, військовий аеродром, нафтобазу та електропідстанції в трьох областях РФ атакували ударні дрони ГУР МО та СБУ.

Служба безпеки України (СБУ) та Головне управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) атакували за допомогою безпілотників (БпЛА) у ніч на вівторок, 9 липня, військові об'єкти у трьох областях Росії, повідомляють українські ЗМІ з посилання на джерела.

Пожежі на аеродромі, нафтобазі та електропідстанції в РФ

Як пише "Українська правда" (УП) з посиланням на джерела в ГУР і СБУ, внаслідок удару виникли пожежі на військовому аеродромі Ахтубінськ в Астраханській області РФ, на електропідстанції в Ростовській області та на нафтобазі в Калачі-на-Дону у Волгоградській області.

За даними видання, під час атаки дронів на військовий аеродром "Ахтубінськ", російські телеграм-канали писали про роботу зенітних ракетних комплексів "Панцир" і серію сильних вибухів, але згодом цю інформацію видалили. "Це свідчить про успішну атаку, адже зазвичай російська влада зачищає інфопростір при ураженні важливих військових об'єктів", - зазначило джерело УП.

Співрозмовник видання додав, що Сили оборони України продовжать уражати російські військові об'єкти, які працюють на війну РФ проти України.

У РФ кажуть про знешкодження "кількох десятків цілей"

Факт атаки в ніч на 9 липня підтвердили в РФ. Зокрема, про "масовану атаку БпЛА" повідомив у губернатор Ростовської області Василь Голубєв. За його словами, атака дронів розпочалася близько 2 години ночі за місцевим часом, і нібито вдалося знищити та придушити "кілька десятків цілей" у різних районах. Голубєв підтвердив, що внаслідок повітряного удару в Родіоново-Несвітайському районі сталося загоряння двох трансформаторів на електропідстанції.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв уночі повідомив про знищення протиповітряною обороною "кількох БпЛА літакового типу" в небі над територією регіону. За його твердженням, руйнувань та постраждалих немає.

Про збиття "кількох повітряних цілей" ввечері в понеділок на підльоті до Бєлгорода повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков. За його словами, внаслідок атаки одна людина загинула і двоє отримали поранення.