 СБУ розслідує ймовірне прослуховування журналіста Портнікова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2022

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Новини

СБУ розслідує ймовірне прослуховування журналіста Портнікова

Два дні тому у орендованій квартирі у Львові журналіст Віталій Портніков знайшов невідомий пристрій, схожий на записувальний. Служба безпеки України розпочала розслідування.

Служба безпеки України

Служба безпеки України

Служба безпеки України встановлює всі обставини появи у квартирі журналіста Віталія Портникова записувального пристрою, який могли використовувати для підслуховування, повідомляє пресслужба Управління СБУ у Львівській області у п'ятницю, 12 серпня. 

Як зазначається, слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.

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Наразі проводяться розшукові та процесуальні дії, а також вже призначили експертизи для визначення, чи дійсно виявлений предмет є спеціальним технічним засобом і чи може він використовуватися для негласного отримання інформації.

Прослуховування журналіста?

Напередодні, 10 серпня, народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький повідомив про виявлення в квартирі журналіста Портнікова "підслуховуючого пристрою". За його словами, це диктофон з можливістю довго вести запис. На місце інциденту викликали поліцію та Службу безпеки.

Як розповів сам Портніков у коментарі "Суспільному", він знайшов пристрій "випадково під час прибирання під канапою" в орендованій у Львові квартирі. Водночас журналіст не помічав за собою стеження та не має підозр, хто міг би встановити пристрій.

Віталій Портніков співпрацює з виданням "Радіо Свобода" та телеканалом "Еспресо" як політичний оглядач.

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