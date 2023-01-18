Війна Росії проти України - новини середи, 18 січня.

++13:38++

СБУ розглядає три версії катастрофи гелікоптера в Броварах

За уточненими даними, внаслідок падіння гелікоптера в Броварах загинули 16 людей, в тому числі троє дітей, госпіталізовані - 30, у тому числі 12 дітей. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. Пошукові роботи тривають.

Слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за фактом катастрофи. Як ідеться в повідомленні СБУ, наразі розглядаються декілька версій трагедії, серед яких:

порушення правил польоту,

технічна несправність,

умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

++13:27++

Президент Європейської Ради підтримав постачання танків Україні

Президент Європейської Ради Шарль Мішель вважає, що "настав час" для європейських країн надати Україні танки. Про це він сказав, виступаючи на засіданні Європейського парламенту.

Шарль Мішель Фото: John Thys/AFP

"Україна потребує більше військового обладнання. Я особисто повністю підтримую постачання танків", - заявив Мішель.

Він вкотре наголосив, що Європейський Союз підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно" у протистоянні російській "стратегії знищення, стратегії терору". "Ми були свідками цієї стратегії у Бахмуті, у Соледарі, чи зовсім нещодавно - у Дніпрі. Але українці чинять опір і продовжуватимуть чинити опір", - зазначив голова Євроради.

++13:03++

Керівництво Європейського Союзу висловило співчуття українському народу у зв'язку з катастрофою гвинтокрила в Броварах.

"Ми приєднуємося до України в скорботі після трагічної аварії гелікоптера в Броварах. Міністр Денис Монастирський був великим другом ЄС", - написав у Twitter президент Європейської Ради Шарль Мішель.

Своєю чергою президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) назвала катастрофу трагедією. "Ми в скорботі - разом з вами", - зазначила вона у Twitter, висловивши співчуття родинам жертв.

++12:40++

Україна домовилась з іноземними нафтогазовими компаніями про резервування додаткових обсягів газу, необхідних для завершення опалювального сезону, повідомив у Facebook голова правління національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Він додав, що також досягнуті домовленості з Європейським банком реконструкції та розвитку, Норвегією, США, Німеччиною, Францією, Канадою та Великобританією про фінансування закупівлі цих обсягів газу.

++12:22++

Підрозділи Збройних сил України до кінця 16 січня, ймовірно, вийшли з міста Соледар і продовжують тримати оборону на околицях Бахмута на Донеччині, йдеться в щоденному звіті британської розвідки.

Контроль над Соледаром перейшов до російських військ і найманців з приватної військової компанії "Вагнера", сказано в ньому. Знімки, наявні в розпорядженні міністерства оборони Великобританії, свідчать, що з початку січня південь і схід Бахмута продовжують піддаватися інтенсивним артилерійським обстрілам. Українські сили майже напевно продовжують оборонятися від військ РФ на околицях цього міста, вказується в огляді.

++12:00++

Президент України Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України у взаємодії з Національною поліцією та іншими уповноваженими органами з'ясувати всі обставини авіакатастрофи в Броварах, внаслідок якої загинуло керівництво міністерства внутрішніх справ і цивільні, в тому числі діти.

++11:48++

Пожежу, яка виникла в дитячому садку внаслідок падіння гелікоптера в Броварах, ліквідували. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що керівництво міністерства внутрішніх справ, яке загинуло в авіакатастрофі, прямувало з робочою поїздкою до однієї з "гарячих" точок, де відбуваються бойові дії.

++11:40++

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив негайно створити спеціальну групу для розслідування всіх обставин падіння в Броварах гелікоптера, під час якого загинуло керівництво міністерства внутрішніх справ і цивільні, в тому числі діти.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зауважив, що про причини катастрофи поки говорити рано. "Комісія буде розслідувати. Це не буде за один-два дні", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

++11:30++

Німеччина може дати Україні до 15 танків Leopard у 2023 - ЗМІ

Німецькі компанії в змозі поставити від 10 до 15 відремонтованих бойових танків Leopard 2 у 2023 році, які можуть бути передані Україні за умови, що уряд ФРН розмістить відповідне замовлення найближчим часом, повідомило видання F.A.Z.

Leopard 2 Фото: Peter Steffen/dpa/picture alliance

Якщо відповідні рішення будуть ухвалені невідкладно, то постачання можуть розпочатися в жовтні або листопаді, і Берлін зможе передавати Києву по одному "Леопарду" на тиждень, стверджують джерела видання в оборонній галузі.

++11:15++

США днями можуть оголосити нову військову допомогу Україні

США можуть до кінця тижня оголосити про надання Україні нової військової допомоги, повідомив в інтерв'ю американському телеканалу CNN координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

Він не відповів на запитання, чи буде цей пакет містити танки, пояснивши, що не хоче випереджати події. "Ми продовжимо складати ці пакети так, щоби вони найбільше відповідали потребам України. І якщо ми не можемо цього забезпечити, ми працюємо з іншими союзниками і партнерами, щоб побачити, чи можуть вони це зробити", - сказав Кірбі.

++10:57++

Станом на 10:30 кількість загиблих унаслідок падіння гелікоптера в Броварах зросла до 18. Серед них троє дітей. Кількість поранених зросла до 29. Серед них 15 дітей. Про це повідомляє голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

++10:37++

Кількість загиблих унаслідок падіння гвинтокрила в Броварах зросла до 17. Серед них двоє дітей.

У лікарнях перебувають 22 особи, серед яких 10 дітей, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++10:13++

Керівництво МВС загинуло під час падіння гвинтокрила в Броварах

Внаслідок падіння гвинтокрила Державної служби з надзвичайних ситуацій в Броварах Київської області загинуло керівництво міністерства внутрішніх справ: міністр Денис Монастирський, перший заступник Євгеній Єнін і державний секретар Юрій Лубкович. Про це повідомляє голова Національної поліції України Ігор Клименко.

За його словами, наразі відомо про 16 загиблих, з яких двоє дітей. Дев'ятеро загиблих перебували на борту гвинтокрила. 22 потерпілих перебувають в лікарні, з них 10 дітей.

Про причини падіння гелікоптера поки що не повідомляється. "На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події", - написав Клименко у Facebook.

++09:46++

Внаслідок обстрілів російською армією Донеччини 17 січня двоє мирних жителів дістали поранення в Бахмуті та Орлівці, повідомив у ранковому зведенні голова обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

На Харківщині внаслідок обстрілу армією РФ лікарні в селі Ківшарівка Куп'янського району поранення отримав 51-річний фельдшер. Як повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості.

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++09:20++

У Броварах упав гвинтокрил поруч із дитячим садком і житловим будинком, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації. "Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу. На даних момент всіх евакуювали. Є постраждалі. На місці падіння працюють швидкі, поліція та пожежники", - написав він у Telegram.

У свою чергу речниця головного управління поліції Київщини Ірина Прянішнікова повідомила в ефірі національного телемарафону, що за попередніми даними, є п'ятеро постраждалих. Також, за її словами, є загиблі.

++09:00++

На об'єкт соціальної інфраструктури в Броварах упав літальний апарат

Щойно на об'єкт соціальної інфраструктури в Броварах Київської області впав літальний апарат. Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. "З'ясовуємо дані про потерпілих та обставини. Державна служба з надзвичайних ситуацій та всі служби вже на місці", - написав він у Telegram.

В ефірі національного телемарафону з посиланням на поліцію повідомляють, що впав вертоліт, відомо про п'ятьох потерпілих.

++08:45++

В Україну вдалося повернути загалом 125 дітей, вивезених до Росії під час війни. Такі дані навела уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук у рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі. "Нам вдалося ідентифікувати та верифікувати дані щонайменше 13899 дітей, які були викрадені та депортовані російською армією, і, на жаль, можемо сказати, що тільки 125 з них нам вдалося повернути назад додому", - зазначила вона.

Тим часом верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель засудив насильницьке переселення українських дітей та закликав до їхнього якнайшвидшого звільнення. "Повідомлення про примусове переселення дітей до Росії викликають глибоку тривогу. ЄС найрішучішим чином засуджує ці дії", - сказав він в інтерв'ю Die Welt. Боррель додав, що таке переселення дітей порушує міжнародне право. "Права і гідність усіх дітей повинні поважатися та зберігатися в будь-який час", - наголосив він.

++08:18++

Президент Росії Володимир Путін може оголосити другу хвилю мобілізації найближчими днями, йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики припускають, що це може статися вже сьогодні, коли Путін виступатиме з промовою в Санкт-Петербурзі з нагоди 80-ї річниці прориву радянськими військами нацистської блокади Ленінграда. "Путін полюбляє використовувати символічні дати для звернення до російського народу", - зазначають вони та нагадують, що українська й західні розвідки неодноразово попереджали про мобілізаційні приготування в РФ, заплановані на середину січня, а російські "військові блогери" зазначали, що Путін може скористатися виступом 18 січня для оголошення мобілізації.

В ISW також вважають, що реформа збройних сил РФ у масштабах, оголошених 17 січня міністром оборони, не зможе відбутися найближчими місяцями, але може змінити співвідношення сил з 2024 року. "В України, ймовірно, збережеться вікно можливостей до кінця літа, якщо Захід надасть їй необхідну підтримку", - йдеться у звіті.

++07:48++

Війська РФ завдали шести ракетних ударів по території України 17 січня, половину з яких - по цивільних об'єктах міст Куп'янськ і Краматорськ. Також російські солдати завдали 14 авіаційних ударів і здійснили 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться в ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України.

Натомість українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів і чотирьох ударів по їхніх позиціях зенітно-ракетних комплексів. У районі Соледару зенітники знищили російський літак Су-25. Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили два пункти управління, а також п'ять районів зосередження сил, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію.

++07:28++

Німецький концерн Wintershall Dea йде з Росії

Німецький виробник нафти і газу Wintershall Dea оголосив про вихід з російського ринку.

Спільне підприємство Wintershall і "Газпром" Фото: Justin Jin/dpa/picture alliance

У концерні нагадали, що уряд РФ обмежив діяльність західних компаній в країні, внаслідок чого активи Wintershall Dea в Росії виявилися "фактично експропрійованими". Збиток від списання російських активів становитиме 5,3 мільярда євро.

У компанії заявили, що з початком війни РФ проти України скоригували свою фінансову структуру та більше не враховували діяльність в Росії під час планування.

Ще в квітні 2022 року концерн, попри війну Росії проти України, планував зберегти проєкти в РФ, оскільки повний вихід з цього ринку загрожував "мільярдними втратами".

Пізніше Wintershall Dea звинуватили в постачанні конденсату, який російський монополіст "Газпром" використовував у виробництві палива для російських військових літаків. У нафтогазовій компанії заперечували ці закиди.

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