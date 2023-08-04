СБУ: Росія готує масштабну провокацію на НПЗ у Білорусі

У підготовці теракту на Мозирському нафтопереробному заводі задіяні працівники спецслужб РФ під виглядом "вагнерівців", стверджує СБУ. Вони хочуть видати себе за "українських диверсантів" і втягнути Білорусь у війну.

Служба безпеки України (СБУ) здобула розвідувальні дані, які свідчать про підготовку Росією масштабної провокації "під чужим прапором" на стратегічному об'єкті Білорусі - Мозирському нафтопереробному заводі (НПЗ).

Як повідомляє СБУ в п'ятницю, 4 серпня, за наявними даними, підготовкою теракту займається диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) з кадрових військових збройних сил РФ і співробітників російських спецслужб, яких відправили на територію Білорусі під виглядом бійців приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер".

"Ця російська ДРГ має вчинити провокацію на НПЗ, вдаючи з себе "українських диверсантів". У скоєному РФ планує звинуватити Україну, щоб таким чином вкотре спробувати втягнути Мінськ у повномасштабну війну проти нашої держави", - ідеться в повідомленні СБУ.

В українській спецслужбі кажуть, що інформацію про заплановану провокацію отримали з кількох джерел, зокрема зі свідчень російського військовополоненого та даних його смартфона.

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Як повідомлялось, після невдалого заколоту "вагнерівців" у Росії підрозділи ПВК передислокували наприкінці червня з України до Білорусі.

Мінськ повідомляв, що російські найманці тренують білоруських військових. На Заході між тим фіксували переміщення "вагнерівців" територією Білорусі до кордонів Литви та Польщі.

Водночас аналітики припускають, що ПВК "Вагнер" нині не становить загрози для Польщі чи України. За даними Києва, в Білорусі перебувають до п'яти тисяч "вагнерівців".

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